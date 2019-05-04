Мы любим тебя три тысячи. Памяти Тони Старка

Marvel Studios / AP / Scanpix / LETA

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Умер Тони Старк, Железный человек с сердцем, пусть и механическим.

Был ли Старк эгоистом? Многие скажут, что да — и еще каким (а вдогонку назовут нарциссом). В конце концов, 11 лет назад Старка знали как крупнейшего производителя оружия. Про него часто писали: капиталист до мозга костей, который с гордостью ставит свое имя на каждую созданную им ракету.

Все изменилось после Афганистана, где изобретателя взяли в плен и заставили работать над оружием для террористов. Так появился Железный человек — супергерой, в котором больше всех нуждался сам Тони Старк.

Как и его отец, он обожал шоуменство и запросто мог превратить выступление перед сенатом США в бойкий стендап. За это его часто обвиняли в несерьезном отношении к делу. Зря. Ведь Старк, несмотря ни на что, не позволил Железному человеку стать новым автоматом Калашникова. Его костюмы никогда не были «великим уравнителем», только щитом от внешних (а иногда и внутренних) угроз.

При этом Старк, как и любой настоящий инженер, всегда стремился к системным решениям. Зачем супергеройствовать самому, если можно построить робота Альтрона — надежную стену, ограждающую землян от врагов из космоса? Разве не лучше быть не Мстителем, а Предотвратителем?

Так размышлял Старк — и, очевидно, эти мысли не покидали его вплоть до финального сражения с Таносом. Его одержимость желанием предотвратить опасность привела к катастрофе в Заковии: Альтрон взбунтовался и решил уничтожить человечество. Конечно же, ему помешали. Но Заковия стала важным уроком для Старка — эту вину он пытался загладить до самой смерти.

В его биографии действительно хватает спорных моментов — взять хотя бы конфликты с напарниками по команде (в которые он втянул неопытного супергероя!). Однако ненавистники Железного человека почему-то забывают: именно Тони Старк намеревался пожертвовать собой в битве за Нью-Йорк. И если бы не счастливая случайность, его супергеройская карьера закончилась бы еще тогда. К тому же, именно Тони отправился в погоню за Таносом — и он же без всяких колебаний отдал жизнь в обмен на уничтожение вражеской армии. Так был ли он эгоистом?

Все это время под костюмом Железного человека скрывался человек совсем не железный. Его преследовали проблемы с отцом (к счастью, им все-таки удалось попрощаться) и периодически терзали панические атаки. Он с трудом выстраивал отношения с близкими — от своей жены Пеппер Потс до Питера Паркера, в котором видел сына и, вероятно, самого себя.

11 лет назад Старк был одиноким производителем оружия, которому нет дела до всех остальных. Сегодня у него на похоронах собрались десятки людей, чьи жизни он изменил. И это не проводы гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. Это прощание с отцом, мужем, другом — и бесстрашным героем.

Тони Старк, мы любим тебя три тысячи.

Максим Иванов, The Daily Bugle