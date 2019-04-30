Пс-с, уже посмотрели «Мстители: Финал»? Тогда почитайте о пасхалках и отсылках к прошлым фильмам А еще у нас есть несколько вопросов!
В России после всех переносов вышел главный супергеройский блокбастер года — «Мстители: Финал». За один день лента собрала 427 миллионов рублей. Фильм длится три часа: в нем много отсылок и деталей, которые легко пропустить. Для тех, кто уже посмотрел заключительную главу в истории Мстителей, мы подготовили разбор всего самого интересного, что заметили в фильме.
Внимание: это статья для тех, кто уже посмотрел «Финал» или по какой-то причине не боится никаких спойлеров.
Отсылки и пасхалки
Соколиный Глаз под домашним арестом
В начале фильма у него на лодыжке можно заметить специальный электронный браслет. Это наказание за то, что в картине «Первый мститель: Противостояние» супергерой нарушил закон: поддержал Капитана Америка, который выступал против акта о регистрации сверхлюдей.
Такое же наказание понес и другой его союзник — Человек-муравей, но, судя по тому, что к событиям предыдущего фильма тот уже был на свободе, Соколиный Глаз получил больший срок.
Камео режиссера фильма и автора сюжета о Перчатке Бесконечности
В «Финале» Капитан Америка посещает терапевтические сеансы, которые помогают справиться с утратой. Одного из посетителей этой встречи сыграл Джо Руссо — вместе со своим братом Энтони Руссо он снял вторую и третью части «Первого мстителя», «Войну бесконечности» и «Финал».
Рядом с ним сидит Джим Старлин — известный художник и сценарист комиксов, в 1991 году написавший «Перчатку бесконечности». Его работы легли в основу сюжета о Камнях Бесконечности, которые в киновселенной собирал Танос.
«Хайль Гидра!»
Супергерои отправляются в прошлое, чтобы собрать Камни Бесконечности раньше Таноса. В одной из сцен Капитан Америка входит в лифт вместе с агентами правительственной организации «Щ.И.Т.». Это отсылка к знаменитой драке в лифте из картины «Первый мститель: Другая война», где герои выяснили, что все это время «Щ.И.Т.ом» руководили члены пронацистской организации «Гидра».
Тогда сцена закончилась ожесточенной схваткой, но в «Финале» Стив Роджерс поступил умнее. Герой выдал себя за агента «Гидры», произнеся их секретное приветствие: «Хайль Гидра». После этого он мирно покинул своих «сообщников».
Фраза «Хайль Гидра» — еще и отсылка к комиксу «Тайная империя» (Secret Empire) — одному из самых противоречивых и обсуждаемых сюжетов в истории Marvel. В нем реальность была переписана так, что Капитан Америка с самого начала служил «Гидре», а не своей стране. Отрывок этого комикса с Капитаном, который произносит лозунг «Хайль Гидра», сам по себе стал мемом.
Отец Тони Старка и дворецкий Джарвис
В «Железном человеке» Тони Старк во время выступления на пресс-конференции рассказал, что у него не было возможности попрощаться со своим отцом. В «Финале» у него это наконец получилось — пусть Говард Старк и не догадывался о личности собеседника.
В этой же сцене показали дворецкого по имени Эдвин Джарвис, в честь которого был назван искусственный интеллект, созданный Старком-младшим. Джарвис уже появлялся в сериале «Агент Картер», в котором рассказывалось о приключениях Пегги Картер — возлюбленной Стива Роджерса. Как и в телевизионном шоу, роль дворецкого исполнил английский актер Джеймс ДʼАрси.
Общий сбор!
В «Финале» впервые за всю историю киновселенной Marvel звучит коронная фраза команды: «Мстители, общий сбор». Капитан Америка почти произнес ее в конце второй части «Мстителей», но его слова специально оборвали черным экраном.
Молот Тора
Во второй части «Мстителей» Капитан Америка оказался единственным супергероем кроме самого Тора, у которого получилось слегка приподнять молот Мьельнир (это может сделать лишь достойный).
В картине Роджерс не только поднимает, но и дерется этим самым молотом. У фанатов была теория, что во вторых «Мстителях» Капитан Америка специально не старался — и на самом деле он всегда был достоин. Правда, непонятно, каким образом Роджерс подчинил себе силу грома, которая, по идее, заключена в Торе, а не в молоте.
Сердце Тони Старка
Пеппер Поттс — жена Тони Старка — принесла на похороны мужа портативный реактор, который в каком-то смысле заменял ему сердце. В первом «Железном человеке» героиня подарила этот реактор Старку, нанеся на него надпись «Доказательство того, что у Тони Старка есть сердце».
В фильме присутствует и другая отсылка: Мстители складывают руки так, что образованная фигура в сочетании с их костюмами напоминает механическое сердце Старка.
Другие любопытные детали
- В «Финале» Черная Вдова и Соколиный Глаз вновь говорят о миссии в Будапеште. Впервые это секретное задание (судя по всему, их первая встреча) упоминается в «Мстителях» 2012 года.
- Зрители долго строили теории о том, как Человек-муравей выберется из квантового мира, в который он попал в конце фильма «Человек-муравей и Оса». В итоге его спасла крыса, случайно нажавшая на нужную кнопку. Крыса!!
- Заметили Говарда Утку? Он участвовал в финальной битве с войсками Таноса! Это его третье появление в киновселенной. Первое было в «Стражах Галактики».
- В битве против армии Таноса на несколько секунд показывают супергероинь, объединившихся против общего врага — среди них Валькирия (которая, по сути, в конце стала новым Тором) и Пеппер Поттс в механической броне. Вероятно, это своеобразный тизер фильма о команде A-Force, появлявшейся в комиксах в 2015 году и состоявшей только из женщин. Актрисы уже обсуждали возможность выхода подобной картины с главой Marvel Studios Кевином Файги.
- «Я — Железный человек». Так звучат последние слова Тони Старка. Ими же заканчивался первый фильм о супергерое: на пресс-конференции супергерой решил раскрыть всему миру тайну Железного человека.
- На похоронах Старка можно заметить незнакомого подростка. Это Харли — тот самый мальчик, который помогал Тони в третьем «Железном человеке». В «Финале» его роль исполнил тот же актер — 17-летний Тай Симпкинс.
- В конце фильма Капитан Америка отправляется в прошлое, к своей возлюбленной Пегги Картер. В финале «Первого мстителя», прямо перед крушением во льдах, Роджерс пообещал ей еще один танец. В «Финале» ему наконец-то удалось исполнить свое обещание.
- Судя по всему, Тор присоединился к команде Стражей Галактики. Ура!
- В фильме нет сцены после титров в классическом понимании, но зато в самом конце можно услышать стук молотка, который Тони Старк использовал при создании своей первой брони в «Железном человеке».
Вопросы (и ответы) к фильму
Как Капитан Марвел нашла Небулу и Тони Старка?
В «Капитане Марвел» есть сцена после титров: спустя какое-то время после Щелчка супергероиня прилетает на сигнал пейджера Ника Фьюри и встречает Мстителей. Скорее всего, кто-то из них отправил ее на поиски Железного человека и Небулы.
Что с Гаморой?
Гамора из первых двух частей «Стражей Галактики» по-прежнему мертва — Танос убил ее не щелчком, а скинув со скалы. А вот Гамора из прошлого, видимо, не хочет иметь ничего общего со Звездным Лордом и другими членами команды. В конце фильма она направилась в неизвестном направлении.
Возникают другие вопросы: как именно Тони Старк сформулировал запрос для Перчатки Бесконечности? Ведь Гамора из прошлого (которая, по идее, все еще злодейка!) не исчезла вместе с другими воинами Таноса.
Черная Вдова и Вижен мертвы? Куда делся Локи?
Черная Вдова и Вижен действительно мертвы. Однако про героиню Скарлетт Йоханссон снимут отдельный фильм (студия уже определилась с режиссером, сценаристом и актерским составом). А на стриминговом сервисе Disney+ в 2020 году выпустят сериал «ВандаВижен» про приключения Алой Ведьмы и ее возлюбленного. Либо Marvel собирается воскресить погибших персонажей, либо сделает про них приквелы. Отличная возможность показать миссию в Будапеште с Соколиным Глазом, которая упоминалась в «Финале».
С Локи ситуация еще любопытнее. В сцене с путешествием в прошлое он сбегает от Мстителей, а значит, в новой образовавшейся реальности Танос не свернет ему шею. Да, это будет немного другой Локи, но ход кажется вполне логичным — герою тоже выделили свой сериал на Disney+.
Небула убила саму себя из прошлого. Это как?
Ответ есть в самом фильме: перемещения во времени в «Мстителях» работают совсем не так, как в «Терминаторе». В киновселенной Marvel изменение прошлого не влияет на будущее, а создает отдельную реальность, где это изменение действительно произошло. Таким образом сценаристы разрешили так называемый парадокс убитого дедушки.
Вот почему Мстители не могли убить Таноса в младенчестве, а должны были собрать Камни и воскресить всех погибших в своей собственной реальности. По этой же причине Небула из будущего убила саму себя из прошлого — и выжила. То же самое произошло с Таносом, который умер дважды за один фильм.
Почему Капитан Марвел уничтожила целый корабль, но не смогла убить Таноса?
¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)_/¯
А почему Танос расколол вибраниумовый щит Капитана Америка? Ведь это самый прочный металл из всех возможных! И как Тони Старк без помощи космических гномов создал новую Перчатку Бесконечности? Если коротко — для зрелищности. Или чтобы не растягивать хронометраж фильма, который и так идет три часа.
Что все эти годы делал Капитан Америка?
Кажется, просто стоял в стороне и наслаждался семейной жизнью с Пегги Картер, пока другие Мстители сражались с опасностями, которые он уже пережил (при этом другой Капитан Америка в это же время лежал где-то во льдах).
Интересно, расскажет ли Роджерс своей жене о поцелуе с ее племянницей — Шэрон Картер, который показали в «Противостоянии»? Ведь в какой-то момент Пегги должна будет их познакомить!
Почему Капитан Америка отдал щит Соколу, а не Зимнему Солдату?
Допустим, потому что Зимний Солдат — террорист, убивший множество людей, пусть и не по своей воле. Сокол кажется более достойным кандидатом на пост Капитана Америка. Правда, есть нюанс: в отличие от Стива Роджерса, Сокол — самый обычный человек.