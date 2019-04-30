Пс-с, уже посмотрели «Мстители: Финал»? Тогда почитайте о пасхалках и отсылках к прошлым фильмам А еще у нас есть несколько вопросов!

Отсылки и пасхалки

Соколиный Глаз под домашним арестом

В начале фильма у него на лодыжке можно заметить специальный электронный браслет. Это наказание за то, что в картине «Первый мститель: Противостояние» супергерой нарушил закон: поддержал Капитана Америка, который выступал против акта о регистрации сверхлюдей.

Такое же наказание понес и другой его союзник — Человек-муравей, но, судя по тому, что к событиям предыдущего фильма тот уже был на свободе, Соколиный Глаз получил больший срок.

Камео режиссера фильма и автора сюжета о Перчатке Бесконечности

В «Финале» Капитан Америка посещает терапевтические сеансы, которые помогают справиться с утратой. Одного из посетителей этой встречи сыграл Джо Руссо — вместе со своим братом Энтони Руссо он снял вторую и третью части «Первого мстителя», «Войну бесконечности» и «Финал».

Рядом с ним сидит Джим Старлин — известный художник и сценарист комиксов, в 1991 году написавший «Перчатку бесконечности». Его работы легли в основу сюжета о Камнях Бесконечности, которые в киновселенной собирал Танос.

«Хайль Гидра!»

Супергерои отправляются в прошлое, чтобы собрать Камни Бесконечности раньше Таноса. В одной из сцен Капитан Америка входит в лифт вместе с агентами правительственной организации «Щ.И.Т.». Это отсылка к знаменитой драке в лифте из картины «Первый мститель: Другая война», где герои выяснили, что все это время «Щ.И.Т.ом» руководили члены пронацистской организации «Гидра».

Тогда сцена закончилась ожесточенной схваткой, но в «Финале» Стив Роджерс поступил умнее. Герой выдал себя за агента «Гидры», произнеся их секретное приветствие: «Хайль Гидра». После этого он мирно покинул своих «сообщников».

FilmClips4K

Фраза «Хайль Гидра» — еще и отсылка к комиксу «Тайная империя» (Secret Empire) — одному из самых противоречивых и обсуждаемых сюжетов в истории Marvel. В нем реальность была переписана так, что Капитан Америка с самого начала служил «Гидре», а не своей стране. Отрывок этого комикса с Капитаном, который произносит лозунг «Хайль Гидра», сам по себе стал мемом.

Отец Тони Старка и дворецкий Джарвис

В «Железном человеке» Тони Старк во время выступления на пресс-конференции рассказал, что у него не было возможности попрощаться со своим отцом. В «Финале» у него это наконец получилось — пусть Говард Старк и не догадывался о личности собеседника.

В этой же сцене показали дворецкого по имени Эдвин Джарвис, в честь которого был назван искусственный интеллект, созданный Старком-младшим. Джарвис уже появлялся в сериале «Агент Картер», в котором рассказывалось о приключениях Пегги Картер — возлюбленной Стива Роджерса. Как и в телевизионном шоу, роль дворецкого исполнил английский актер Джеймс ДʼАрси.

Общий сбор!

В «Финале» впервые за всю историю киновселенной Marvel звучит коронная фраза команды: «Мстители, общий сбор». Капитан Америка почти произнес ее в конце второй части «Мстителей», но его слова специально оборвали черным экраном.

TW

Молот Тора

Во второй части «Мстителей» Капитан Америка оказался единственным супергероем кроме самого Тора, у которого получилось слегка приподнять молот Мьельнир (это может сделать лишь достойный).

В картине Роджерс не только поднимает, но и дерется этим самым молотом. У фанатов была теория, что во вторых «Мстителях» Капитан Америка специально не старался — и на самом деле он всегда был достоин. Правда, непонятно, каким образом Роджерс подчинил себе силу грома, которая, по идее, заключена в Торе, а не в молоте.

Мстители пытаются поднять молот Тора 321Action123Cut

Пеппер Поттс — жена Тони Старка — принесла на похороны мужа портативный реактор, который в каком-то смысле заменял ему сердце. В первом «Железном человеке» героиня подарила этот реактор Старку, нанеся на него надпись «Доказательство того, что у Тони Старка есть сердце».

В фильме присутствует и другая отсылка: Мстители складывают руки так, что образованная фигура в сочетании с их костюмами напоминает механическое сердце Старка.