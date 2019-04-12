Disney запустит стриминговый сервис. Там покажут «Симпсонов», «Звездные войны» и блокбастеры Marvel

Корпорация The Walt Disney Company объявила о запуске собственного стримингового сервиса Disney+. Он начнет работать в США в ноябре 2019 года. Подписка на него будет стоить 6,99 долларов в месяц. В течение следующих двух лет корпорация планирует запустить Disney+ в большинстве регионов мира.

Через новый сервис будет распространяться продукция студий, принадлежащих The Walt Disney Company. В частности, на Disney+ будет доступен мультсериал «Симпсоны», эпизоды киносаги «Звездные войны», картины киновселенной Marvel, мультфильмы студии Pixar и программы телеканала National Geographic. Кроме того, корпорация начала производство нескольких проектов, которые будут выпущены эксклюзивно на Disney+.

Сервис будет доступен на телевизорах, поддерживающих технологию Smart TV, компьютерах, смартфонах, планшетах и игровых приставках.

The Walt Disney Company анонсировала запуск собственного стримингового сервиса в 2017 году. В рамках подготовки к запуску корпорация купила медиахолдинг 21st Century Fox за 52 миллиарда долларов. Это позволило ей приобрести права на «Симпсонов», некоторых героев комиксов Marvel и программы National Geographic.

Как Disney готовилась к запуску Disney+ Disney покупает корпорацию 21st Century Fox. Почему об этом все говорят?