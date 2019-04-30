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Премьеру «Мстителей» отложили ради российского фильма «Миллиард». Вот результат
Meduza
10:47, 30 апреля 2019
Блокбастер «Мстители: Финал» вышел в России через четыре дня после мировой премьеры — в понедельник 29 апреля. По
информации
«Ведомостей», премьеру сдвинули по требованию Минкульта, который хотел, чтобы больше зрителей сходили на отечественную картину «Миллиард». Это было сделано несмотря на то, что премьера «Миллиарда» состоялась еще 19 апреля и к началу показа «Мстителей» он уже шел в российских кинотеатрах неделю. Второй уикенд без «Мстителей» позволил «Миллиарду» заработать 78 миллионов рублей (общие сборы картины — 291 миллион). За один понедельник 29 апреля «Мстители» собрали в России 427 миллионов рублей.
Фото в анонсе: Marvel Studios / Walt Disney
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