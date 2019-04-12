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Кого убили раньше: Робба Старка или Джоффри Баратеона? Кровожадная игра «Медузы» по «Игре престолов»

14 апреля выйдет первый эпизод финального сезона «Игры престолов» — сериала, который славится в том числе своей кровожадностью. За семь сезонов мы увидели, как погибли сотни персонажей — важных и не очень. А вы помните, кто и когда умер? Попробуйте посоревноваться в знании истории с Джорджем Мартином и расставьте смерти в правильном порядке. И помните: у вас всего пять жизней, чтобы пройти всю игру.

Осторожно: спойлеры к первым семи сезонам «Игры престолов»!

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