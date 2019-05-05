Битва за Винтерфелл показалась слишком темной? Фанаты попробовали выкрутить яркость

Внимание, спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов»! Если вас это не устраивает, посмотрите на «РосЯму» по-чикагски.

В третьем эпизоде заключительного сезона «Игры престолов» показали битву за Винтерфелл: армия Дейенерис и Джона Сноу наконец-то сразилась с войском мертвецов. Съемки длились 55 ночей — это одна из самых масштабных (да и просто впечатляющих) батальных сцен в истории кино и сериалов.

Но, по мнению некоторых фанатов, эпизод получился слишком темным — многим не было видно что вообще происходит на экране. Оператор сериала Фабиан Вагнер предположил, что зрители просто не сумели правильно настроить свои телевизоры — или вообще смотрели серию на планшетах и других устройствах, экраны которых не могут правильно «передать картинку такого шоу».

В ответ поклонники решили сами высветлить картинку в серии. Вот что получилось:

Hivemind

На Reddit также можно найти множество «исправленных» сцен и кадров из чересчур темной серии.