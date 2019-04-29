В третьей серии финального сезона «Игры престолов» состоялась долгожданная битва за Винтерфелл. Пока одни зрители жаловались на проблемы со стриминговым сервисом «Амедиатека» (транслирует шоу в России), другие ругались на то, что эпизод получился слишком темным, из-за чего они не смогли ничего разглядеть. Третьи и вовсе устроили сражение на спойлерах: фанаты Marvel портили удовольствие фанатам «Игры престолов», которые в ответ раскрывали важные сюжетные повороты новых «Мстителей».

Мы без предупреждения спойлерить ничего не собираемся — в этой подборке будут только мемы (но если очень хочется, загляните сюда).

Коротко о спойлерах

Ничего не видно!

Про битву за Винтерфелл

Небольшие спойлеры Раскрыть!