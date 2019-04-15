На телеканале HBO состоялась премьера первой серии финального сезона «Игры престолов» — главного шоу современности, которое смотрят (и спойлерят!) почти все. В России эпизод показали в четыре утра по Москве. Ради этого события многие вставали раньше, чем обычно, чтобы посмотреть серию перед работой.

Мы уже кратко пересказали события предыдущих семи сезонов «Игры престолов», опубликовали интервью с Эмилией Кларк (она же Дейенерис) и, конечно же, собрали лучшие шутки из соцсетей. Спойлеры у нас все-таки есть — но легкие. Не волнуйтесь, мы заранее о них предупредим!

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Премьера «Игры престолов» началась с проблем с доступом к онлайн-кинотеатру «Амедиатека», который транслирует сериал в России.

Для многих утро началось с постов про «Игру престолов». Одни делились впечатлениями, пока другие пытались скрыться от любых, даже безобидных спойлеров.

Легкие спойлеры! Если хотите остаться в полном неведении, почитайте о приключениях скейтбордиста Тони Хоука — его то не узнают, то принимают за шутника.