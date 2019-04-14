Тони Хоук попытался взять напрокат машину. Сотрудник проката подумал, что это фейковый заказ

Самый известный скейтбордист в мире Тони Хоук попытался взять напрокат машину, но что-то пошло не так.

Подходит он к пункту проката и пытается найти свое имя в списке заказов. Имени нет. Заходит внутрь, становится в очередь. Наконец оказывается перед сотрудником. Тот смотрит и говорит: «Вы, кажется, настоящий Тони Хоук».

— Мм, да. Я там свое имя найти не смог.

— А я подумал, что это фейковый заказ.

Если что, это сам Тони Хоук рассказал.

Надо сказать, это не самая типичная ситуация, в которую попадает Тони Хоук. Обычно его просто не узнают. Хоук постоянно пишет про это в твиттере.

Бывает так. Подходит к нему кто-то в кафе и говорит: «Мой друг сказал, что ты известный. Это правда?». «Зависит от твоего определения известности», — отвечает Хоук.

— Ну, если вбить твое имя в гугле, ты там появишься?

— Да.

— (Набирая что-то в телефоне.) Ты Тони Старк?

Или стоит Тони Хоук на контроле безопасности в аэропорту.

Сотрудник проверяет документы. Взгляд на Хоука, потом в документы. Опять на Хоука. Опять в документы. Вопросительно поднимает глаза на Хоука и говорит: «Тони Хоук мой любимый скейтер».

— Окей, передам ему.

Еще несколько таких ситуаций в 2018 году описал TJournal.

Скейтеры при этом обычно все-таки узнают Хоука при встрече. Недавно он ездил по городу на машине и кричал из окна всем, у кого были доски: «Сделай кикфлип!» Мало того, что почти все его узнали, так еще и почти все выполнили трюк.

Watch Legend Tony Hawk Yelling «Do A Kickflip!» At Skateboarders From His Car The Berrics

Фото в анонсе: Roger Askew / The Oxford Union / REX / Vida Press