Тони Хоук попытался взять напрокат машину. Сотрудник проката подумал, что это фейковый заказ
Самый известный скейтбордист в мире Тони Хоук попытался взять напрокат машину, но что-то пошло не так.
Подходит он к пункту проката и пытается найти свое имя в списке заказов. Имени нет. Заходит внутрь, становится в очередь. Наконец оказывается перед сотрудником. Тот смотрит и говорит: «Вы, кажется, настоящий Тони Хоук».
— Мм, да. Я там свое имя найти не смог.
— А я подумал, что это фейковый заказ.
Если что, это сам Тони Хоук рассказал.
Надо сказать, это не самая типичная ситуация, в которую попадает Тони Хоук. Обычно его просто не узнают. Хоук постоянно пишет про это в твиттере.
Бывает так. Подходит к нему кто-то в кафе и говорит: «Мой друг сказал, что ты известный. Это правда?». «Зависит от твоего определения известности», — отвечает Хоук.
— Ну, если вбить твое имя в гугле, ты там появишься?
— Да.
— (Набирая что-то в телефоне.) Ты Тони Старк?
Или стоит Тони Хоук на контроле безопасности в аэропорту.
Сотрудник проверяет документы. Взгляд на Хоука, потом в документы. Опять на Хоука. Опять в документы. Вопросительно поднимает глаза на Хоука и говорит: «Тони Хоук мой любимый скейтер».
— Окей, передам ему.
Еще несколько таких ситуаций в 2018 году описал TJournal.
Скейтеры при этом обычно все-таки узнают Хоука при встрече. Недавно он ездил по городу на машине и кричал из окна всем, у кого были доски: «Сделай кикфлип!» Мало того, что почти все его узнали, так еще и почти все выполнили трюк.
Фото в анонсе: Roger Askew / The Oxford Union / REX / Vida Press