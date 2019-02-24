За свою жизнь легендарный скейтбордист Тони Хоук совершил множество невообразимых трюков. Но самым сложным оказалось научить кататься свою дочь

Тони Хоук — самый известный скейтбордист мира. В начале 2000-х годов многие подростки мечтали быть такими же, как он. Хоук прославился такими трюками, как поворот в воздухе на 720 и 900 градусов.

Tony Hawk 720 Daniel Policelli

Tony Hawk 900 Zapatapro27

Недавно Тони Хоук решил научить кататься на скейтборде свою дочь. Несмотря на все безумные трюки, которые он совершал, кажется, в этот момент он переживал больше дочери. Включите звук!