«РосЯма» по-чикагски: комик решил починить дороги с помощью маринованных овощей

Комик и телеведущий Пэт Томасуло из Чикаго попытался починить дороги в центральной части города с помощью маринованных овощей. Запись розыгрыша опубликовали на ютьюбе еще 27 апреля, но внимание на видео обратили только в начале мая.

Man of the People with Pat Tomasulo

Сперва Томасуло, одетый в жилетку и каску, отправился в магазин и купил там несколько ведер с овощами. Продукты он сгрузил в строительную тачку, после чего начал лопатой заполнять ими дорожные ямы. Это оказалось плохой идеей: овощи разлетались во все стороны, стоило машине по ним проехать.

Один из чикагцев, промчавшийся мимо него на скутере, похвалил Томасуло. В ответ комик предложил немного маринованных овощей — его новый знакомый согласился, поел и уехал. После этого телеведущий и вовсе стал раздавать прохожим сэндвичи с мясом.