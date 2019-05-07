Clint Spaulding / REX / Vida Press

В Нью-Йорке прошел ежегодный бал института костюма Met Gala. Тема 2019 года — «Кэмп: заметки о моде». Художественный критик Сьюзен Зонтаг определяла кэмп как «любовь к неестественному: к искусственному и преувеличенному», а само название переводится с французского как «принимать позу чрезмерной манерности». Тему бала приурочили к предстоящей выставке в Метрополитен-музее. Неестественного и правда было много: у Эзры Миллера — семь глаз, у Джареда Лето — две головы. Леди Гага успела сменить четыре наряда, а актер Билли Портер вообще появился на королевском паланкине в костюме египетского бога. «Медуза» собрала самые обсуждаемые наряды и шутки про них.

Актер Эзра Миллер, который вообще любит эксцентричные наряды, в этот раз всех удивил своим макияжем. Визажист Мими Чой добавила ему несколько новых глаз. Сначала актер показался в маске, но потом продефилировал без нее.

Charles Sykes / Invision / AP / Scanpix / LETA

Сирша Ронан надела платье от Gucci. В твиттере шутят, что это не бальный наряд, а броня из World of Warcraft.

Stephen Lovekin / BEI / REX / Vida Press

Звезда сериала «Поза» актер Билли Портер, кажется, перещеголял самого себя. В феврале он пришел на церемонию «Оскар» в шикарном бархатном черном платье, а теперь вот — в золотом костюме египетского бога от The Blonds.

Andrew Kelly / Reuters / Scanpix / LETA

Джаред Лето, который в прошлом году посетил бал в золотом венце, в этот раз был без головных уборов, но зато с запасной головой. Он не первый, кто показал Gucci именно так — в прошлом году все модели на показе модного дома держали в руках свои головы.

Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

А еще он отдал на время свою голову певцу Шону Мендесу:

А вот Кэти Перри в этот раз просто надела платье-люстру от Moschino. Посмотрите, как она радуется, когда у нее все-таки получается зайти в нем в автобус.

Charles Sykes / Invision / AP / Scanpix / LETA

После ковровой дорожки Кэти переоделась в гигантский чизбургер, тоже от Moschino. Почему нет!

Хип-хоп исполнительница Карди Би в красном платье с громадным шлейфом от Thom Browne стала одной из самых обсуждаемых звезд вечера. Наряд называют спойлером к следующим сериям «Игры престолов».

Charles Sykes / Invision / AP / Scanpix / LETA

Леди Гага сменила на ковровой дорожке четыре наряда. Все от Brandon Maxwell.

Laurent Vu / SIPA / Scanpix / LETA Laurent Vu / SIPA / Scanpix / LETA

Li​onel Hahn / Abaca / Sipa USA / Vida Press

Laurent Vu / SIPA / Scanpix / LETA

Супермодель Джиджи Хадид пришла в сверкающем наряде от Michael Kors, а Белла Хадид — в платье Moschino, которое называют нарядом Таноса (очевидно, из-за камней).

Doug Peters / Starmax / PA / Scanpix / LETA Doug Peters / Starmax / PA / Scanpix / LETA

Звезда сериала «Танцевальная лихорадка!» Зендая пришла в платье Золушки. Наряд оказался волшебным — его «зажгла» добрая фея, стилист Лоу Роуч.

Stephen Lovekin / BEI / REX / Vida Press

Бенедикт Камбербэтч надел белоснежный костюм от Labassa Woolfe и брошь с огромным хризолитом (камень времени?) и бриллиантами за 46 тысяч долларов. Сопровождала актера его жена и актриса Софи Хантер.

Stephen Lovekin / BEI / REX / Vida Press

Но главное доказательство того, что вечеринка удалась — бесценная улыбка Канье.