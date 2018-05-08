Рианна примерила образ папы римского, Граймс вышла в свет с Илоном Маском! Как прошел бал Met Gala-2018

В Нью-Йорке 7 мая прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala. Знаменитости приходят на бал в нарядах, которые раскрывают заявленную организаторами тему. В этом году на Met Gala ждали образов, посвященных «католическому воображению». Балом руководит редактор американского Vogue Анна Винтур; попасть на него можно только по приглашениям.

Официальная тема Met Gala-2018 звучала как «Неземные тела: мода и католическое воображение», поэтому большинство гостей пришли на бал в костюмах, обыгрывающих одеяния католических священнослужителей.

Наряд Рианны стал одним из самых обсуждаемых в социальных сетях — певица пришла в Метрополитен-музей в образе папы римского.

A post shared by Instagram (@instagram) on May 7, 2018 at 7:48pm PDT

Также в соцсетях обратили внимание на Ариану Гранде в платье с принтом фрески «Страшный суд» Микеланджело, готический образ Мадонны, крылья Кэти Перри и Блейк Лайвли, которая закрывала ковровую дорожку бала в платье Versace.

“This is my first Met, I'm so excited. I’m the back wall of the Sistine Chapel.” - Ariana Grande #MetGala pic.twitter.com/9RDpZOkAPM — Ariana Grande Today (@ArianaTodayNet) May 8, 2018

Пользователи твиттера возмутились, что мужчины, приглашенные на бал, даже не попытались обыграть тему Met Gala.

GOD, MEN, MAKE AN EFFORT! THIS IS ABSOLUTELY USELESS, JUST TRY SOMETHING, ANYTHING, FOR ONCE IN YOUR LIVES, DARE TO DREAM! pic.twitter.com/Bm1tPwhvvU — Caspar Salmon (@CasparSalmon) May 7, 2018

Одним из немногих мужчин, пришедших на бал в тематическом костюме, стал актер и музыкант Джаред Лето.

"Welcome to the Met Gala, Mr. Leto."

"Met Gala?" pic.twitter.com/2dRYHUYyhg — Matt Oswalt (@MattOswaltVA) May 8, 2018

Лето появился на Met Gala в костюме Gucci. Компанию актеру составили певица Лана Дель Рей (тоже в Gucci) и креативный директор модного дома Алессандро Микеле.

Lana Del Rey, Jared Leto and Alessandro Michele wearing Gucci at the ‘Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination’ #MetGala 2018 pic.twitter.com/DoIB7eqdER — Lanapedia (@Lanapedia) May 7, 2018

Кроме того, на балу стало известно, что основатель Tesla и SpaceX встречается с канадской певицей Клэр Буше, выступающей под именем Граймс. Журналисты и пользователи соцсетей отметили, что певица надела на Met Gala ожерелье, напоминающее эмблему компании Tesla.

Grimes wearing a Tesla choker at the #MetGala for Elon Musk is the modern version of Angelina Jolie wearing Billy Bob Thornton's blood in a vial around her neck pic.twitter.com/MFryNhv2xX — Shira Tarlo (@shiratarlo) May 8, 2018

Как отмечают американские таблоиды, отношения Маска и Буше начались после каламбура о мысленном эксперименте «Василиск Роко», который поднимает вопрос о восстании искусственного интеллекта против человека. Маск хотел пошутить про «Василиска Рококо», совместив название эксперимента и название стиля, но узнал, что Граймс сделала это намного раньше него — в 2015 году, когда выпустила клип на песню «Flesh without blood». В видео Буше появляется в образе Василиска Рококо — замученного искусственного интеллекта в нарядах в стиле Марии-Антуанетты.

Grimes — Flesh without Blood/Life in the Vivid Dream GrimesVEVO

По словам анонимного собеседника издания Page Six, Маск был первым, кто понял шутку из «Flesh without blood».