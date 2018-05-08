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Рианна примерила образ папы римского, Граймс вышла в свет с Илоном Маском! Как прошел бал Met Gala-2018

Meduza
11:32, 8 мая 2018
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В Нью-Йорке 7 мая прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala. Знаменитости приходят на бал в нарядах, которые раскрывают заявленную организаторами тему. В этом году на Met Gala ждали образов, посвященных «католическому воображению». Балом руководит редактор американского Vogue Анна Винтур; попасть на него можно только по приглашениям.

Официальная тема Met Gala-2018 звучала как «Неземные тела: мода и католическое воображение», поэтому большинство гостей пришли на бал в костюмах, обыгрывающих одеяния католических священнослужителей.

Наряд Рианны стал одним из самых обсуждаемых в социальных сетях — певица пришла в Метрополитен-музей в образе папы римского.

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Также в соцсетях обратили внимание на Ариану Гранде в платье с принтом фрески «Страшный суд» Микеланджело, готический образ Мадонны, крылья Кэти Перри и Блейк Лайвли, которая закрывала ковровую дорожку бала в платье Versace.

«„Это мой первый Met. Я очень волнуюсь. Я алтарная стена Сикстинской капеллы“, — Ариана Гранде»

Пользователи твиттера возмутились, что мужчины, приглашенные на бал, даже не попытались обыграть тему Met Gala.

«Господи, мужчины, приложите усилия! Это абсолютно никчемно. Просто попробуйте что-нибудь, что угодно, раз в жизни, осмельтесь мечтать!»
«Мужские костюмы на красной дорожке Met Gala. Ожидания и реальность»

Одним из немногих мужчин, пришедших на бал в тематическом костюме, стал актер и музыкант Джаред Лето.

«—Добро пожаловать на Met Gala, мистер Лето —Met Gala?»

Лето появился на Met Gala в костюме Gucci. Компанию актеру составили певица Лана Дель Рей (тоже в Gucci) и креативный директор модного дома Алессандро Микеле.

Кроме того, на балу стало известно, что основатель Tesla и SpaceX встречается с канадской певицей Клэр Буше, выступающей под именем Граймс. Журналисты и пользователи соцсетей отметили, что певица надела на Met Gala ожерелье, напоминающее эмблему компании Tesla.

«Граймс, надевшая ради Илона Маска чокер Tesla, — это современная версия Анджелины Джоли, носившей на шее кровь Билли Боба Торнтона в пузырьке»

Как отмечают американские таблоиды, отношения Маска и Буше начались после каламбура о мысленном эксперименте «Василиск Роко», который поднимает вопрос о восстании искусственного интеллекта против человека. Маск хотел пошутить про «Василиска Рококо», совместив название эксперимента и название стиля, но узнал, что Граймс сделала это намного раньше него — в 2015 году, когда выпустила клип на песню «Flesh without blood». В видео Буше появляется в образе Василиска Рококо — замученного искусственного интеллекта в нарядах в стиле Марии-Антуанетты.

Grimes — Flesh without Blood/Life in the Vivid Dream
GrimesVEVO

По словам анонимного собеседника издания Page Six, Маск был первым, кто понял шутку из «Flesh without blood».

Фото в анонсе: Anthony Behar / Sipa USA / Scanpix / LETA

Фото в анонсе: Anthony Behar / Sipa USA / Scanpix / LETA

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