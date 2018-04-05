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Ким Кардашьян выложила первое семейное фото с тремя детьми. Его было не так просто сделать!

Meduza
12:28, 5 апреля 2018

Героиня американских реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в инстаграме первое семейное фото с новорожденной дочерью Чикаго. Снимок был сделан на Пасху, которую в США отмечали 1 апреля. Это первая фотография семьи Кардашьян-Уэст в полном составе.

«Одна рука держит младенца, другая — Сэйнта за воротничок рубашки, потому что он все время убегает, — написала Ким в твиттере. — Мне кажется, вы не до конца понимаете, как сложно сделать семейное фото. Это лучшее, что у нас получилось, — перед тем, как все трое детей расплакались. И я, кажется, тоже». Судя по выражению лица Канье Уэста, ему этот снимок тоже дался непросто.

Ким Кардашьян, Канье Уэст, Чикаго, Сэйнт и Норт

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