Ким Кардашьян выложила первое семейное фото с тремя детьми. Его было не так просто сделать!

Героиня американских реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в инстаграме первое семейное фото с новорожденной дочерью Чикаго. Снимок был сделан на Пасху, которую в США отмечали 1 апреля. Это первая фотография семьи Кардашьян-Уэст в полном составе.

«Одна рука держит младенца, другая — Сэйнта за воротничок рубашки, потому что он все время убегает, — написала Ким в твиттере. — Мне кажется, вы не до конца понимаете, как сложно сделать семейное фото. Это лучшее, что у нас получилось, — перед тем, как все трое детей расплакались. И я, кажется, тоже». Судя по выражению лица Канье Уэста, ему этот снимок тоже дался непросто.