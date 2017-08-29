Неплохо для девушки без талантов Ким Кардашьян снялась в образе Жаклин Кеннеди для Interview

На обложке сентябрьского номера журнала Interview Magazine — фотография Ким Кардашьян и ее дочери Норт Уэст. Снимок сопровождается выносом «Новая американская первая леди». Кардашьян представлена в образе Жаклин Кеннеди — в те годы, когда она была первой леди США; рэпер Канье Уэст, муж Ким, еще два года назад говорил, что собирается в 2020-м баллотироваться в президенты. «Медуза» рассказывает, о чем рассказала самая популярная героиня американских реалити-шоу в беседе с писательницей и журналисткой Джанет Монк для Interview.

A post shared by Interview Magazine (@interviewmag) on Aug 28, 2017 at 9:04am PDT

«Неплохо для девушки без талантов», — рассуждает Ким Кардашьян о своем доходе в 45 миллионов долларов в год, собственной линии косметики, нескольких мобильных играх, посвященных ей самой, сотрудничестве с ведущими модными брендами, миллионах подписчиков в инстаграме и снэпчате.

Ким отмечает, что практически весь год работала: обычно у нее несколько месяцев отдыха между съемками реалити-шоу «Keeping Up With Kardashians», но на этот раз каникулы длились всего две недели. «Нельзя обо мне сказать, что я мало работаю. Я не пою. Я не танцую. Я не играю в кино. Но я не ленивая», — говорит Ким. Она удивляется, что ее называют бездарностью: как бездарность может столько лет оставаться звездой реалити-шоу о своей жизни?

A post shared by Interview Magazine (@interviewmag) on Aug 28, 2017 at 8:51am PDT

Когда Ким не снимается, она выбирает образцы для новых коллекций одежды и косметики. Ким признается, что ей неловко за многие эпизоды из прошлых сезонов реалити-шоу, в которых она слишком много рассказывала о личной жизни — например, о свиданиях, на которые ходила, когда еще не была замужем. Сейчас, объясняет Кардашьян, она старается ничего не говорить на шоу о своем муже Канье Уэсте и об их семейных делах.

Мужа Ким называет своим главным советником; Канье, сам хорошо известный не только как музыкант, но и как автор коллекций одежды, помогает ей с имиджем и ее брендом.

A post shared by Interview Magazine (@interviewmag) on Aug 28, 2017 at 7:59am PDT

Помимо беседы с Ким Кардашьян в новом номере Interview вышло первое интервью ее дочери Норт Уэст. Четырехлетняя Норт отвечает на вопросы детей других знаменитостей. Например, дочь Синди Кроуфорд Кайа Гербер интересуется, какая у нее любимая пицца (сыр и ничего больше), сыновья Бритни Спирс Шон и Джейден Федерлайн спрашивают о любимой песне («Amazing» Канье Уэста), а 13-летняя актриса из сериала «Очень странные дела» задает вопрос, кто у Уэст любимая диснеевская принцесса и кто лучший друг (Жасмин из «Аладдина» и мама).