Ким Кардашьян выпила омерзительный смузи из сардин, чтобы не отвечать на вопрос про беременность сестер

Телеведущая Ким Кардашьян приняла участие в рубрике «Spill Your Guts or Fill Your Guts» в шоу Джеймса Кордена. Суть рубрики такова: участники задают друг другу каверзные вопросы; на вопрос можно не отвечать, если согласишься съесть или выпить что-то отвратительное — например, жареного жука или ролл с селедкой.

Spill Your Guts or Fill Your Guts w/ Kim Kardashian The Late Late Show with James Corden

В этой рубрике Кардашьян согласилась перечислить имена членов семьи по порядку — от того, кто одевается лучше всех, до того, кто делает это хуже остальных, а также назвала худшую привычку своего мужа Канье Уэста. По ее словам, Уэст постоянно засыпает в неожиданных местах, включая встречи, и Кардашьян оправдывает его перед окружающими тем, что у него джетлаг — даже если он уже год никуда не летал.

Джеймс Корден, в свою очередь, отказался называть худшего гостя своей программы (он съел высушенного скорпиона), зато назвал самого нелюбимого члена семьи Кардашьян.

Кульминацией шоу стал вопрос Кордена о том, правдивы ли слухи о беременности сестер Кардашьян. Она молча взяла стакан со смузи из сардин и отпила из него. Правда, напиток оказался настолько омерзительным, что гостья тут же выплюнула все в ведро.