Телешоу The Late Late Show британского комика Джеймса Кордена выходит на американском канале CBS по будням поздно вечером. Программа прославилась во всем мире благодаря рубрике Carpool Karaoke, в которой звезды ездят в машине с Корденом и поют песни (она выросла до самостоятельного шоу в Apple Music). Но у Кордена есть еще одна примечательная рубрика — Drop the Mic, в которой ведущий устраивает рэп-баттлы со звездами. «Медуза» выбрала лучшие выпуски Drop The Mic и кратко пересказала, о чем в них речь.