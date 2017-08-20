Рэп-баттлы в телевизоре. Как Джеймс Корден издевается над звездами (а они — над ним)

Рэп-баттлы в телевизоре. Как Джеймс Корден издевается над звездами (а они — над ним)

Энн Хэтэуэй

Первый выпуск Drop the Mic вышел в мае 2016 года — Джеймс Корден выступил против Энн Хэтэуэй. Соперники вышли на сцену в шелковых халатах, а победителя в конце определяли по крику толпы (впрочем, Корден всегда проигрывает).

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Drop the Mic w/ Anne Hathaway The Late Late Show with James Corden

Краткое содержание баттла:

Корден: Признаю, Энн талантлива и мила, и сложно говорить о ней гадости. Но я попробую: ее рифмы ждет судьба ее фильма «Напряги извилины» — провал. А теперь ее очередь выглядеть страшной; я признаю только одну Женщину-кошку — и это Холли Берри.

Хэтэуэй: Дисс про Женщину-кошку, вот это да! Я-то не могу над тобой смеяться, потому что тебя никто не знает. Твои рифмы, как твои рейтинги, крайне слабы. Погуглила «Джеймс Корден» — пишут «надеемся, мертв». Я как твоя жена — смотрю вместо тебя шоу Сета Мейерса.

Корден: Говоришь, меня никто не смотрит? Но просмотры постоянно растут. Зови меня Мерил Стрип — ведь ты . Я не проиграю тебе, самозванка; больше шансов, что тебя снова позовут .