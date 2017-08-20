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Рэп-баттлы в телевизоре. Как Джеймс Корден издевается над звездами (а они — над ним)
Телешоу The Late Late Show британского комика Джеймса Кордена выходит на американском канале CBS по будням поздно вечером. Программа прославилась во всем мире благодаря рубрике Carpool Karaoke, в которой звезды ездят в машине с Корденом и поют песни (она выросла до самостоятельного шоу в Apple Music). Но у Кордена есть еще одна примечательная рубрика — Drop the Mic, в которой ведущий устраивает рэп-баттлы со звездами. «Медуза» выбрала лучшие выпуски Drop The Mic и кратко пересказала, о чем в них речь.
Энн Хэтэуэй
Первый выпуск Drop the Mic вышел в мае 2016 года — Джеймс Корден выступил против Энн Хэтэуэй. Соперники вышли на сцену в шелковых халатах, а победителя в конце определяли по крику толпы (впрочем, Корден всегда проигрывает).
В этом и остальных роликах есть встроенные субтитры на английском языке. Чтобы включить их, нажмите кнопку CC в плеере.
Краткое содержание баттла:
Корден: Признаю, Энн талантлива и мила, и сложно говорить о ней гадости. Но я попробую: ее рифмы ждет судьба ее фильма «Напряги извилины» — провал. А теперь ее очередь выглядеть страшной; я признаю только одну Женщину-кошку — и это Холли Берри.
Хэтэуэй: Дисс про Женщину-кошку, вот это да! Я-то не могу над тобой смеяться, потому что тебя никто не знает. Твои рифмы, как твои рейтинги, крайне слабы. Погуглила «Джеймс Корден» — пишут «надеемся, мертв». Я как твоя жена — смотрю вместо тебя шоу Сета Мейерса.
Корден: Говоришь, меня никто не смотрит? Но просмотры постоянно растут. Зови меня Мерил Стрип — ведь ты мой ассистент. Я не проиграю тебе, самозванка; больше шансов, что тебя снова позовут вести «Оскар».
Хэтэуэй: У тебя что, аллергия на костюмы по размеру? Или ты после покупки подрос на пару размеров? Ты как ведерко из KFC с дополнительной куриной грудкой. Видела тату-игру с группой One Direction, но единственное важное направление — подальше от тебя.
Кара Делевинь и Дейв Франко
Самый популярный выпуск Drop the Mic — 22 миллиона просмотров за год. И единственный раз, когда одновременно баттлились сразу три участника.
Краткое содержание баттла:
Корден: Дейв, спасибо, что пришел, но мы, кажется, звали твоего популярного брата. Кара Делевинь, ты прекрасно подошла «Отряду самоубийц» — ведь увидев тебя, я захотел совершить суицид.
Делевинь: Ты правда себя убьешь? Ничто еще меня так не вдохновляло на съемки. Уже вижу заголовки: «Кара Делевинь спасла ночное телевидение». Дейв Франко, вот и ты! Я как Америка — никогда не замечала тебя.
Франко: Ты думаешь, что ты актриса, и скрываешь акцент, который гуще твоих бровей. Джеймс, твое шоу заканчивается в 1:30 ночи — так что передаю привет питомцам, чьи хозяева уже спят. Ты менее талантливая и толстая версия мистера Бина.
Корден: Даже не думай, что ты способен сделать меня. Единственное смешное, в чем ты был, — это Элисон Бри. Кара, я выбираю твою сестру Поппи; она моя любимая модель, а ты лишь копия. Дэйв и Кара, у вас есть что-то общее: вы оба известны благодаря вашим старшим брату и сестре.
Делевинь: Успех Carpool Karaoke — это чистая удача. Стиви Уандер слеп, но и он видит, что ты отстой. Ты добираешься до работы с Регги Уоттсом. Тебе-то весело, но каково ему — работать с человеком, похожим на большой палец? Вы оба ниже меня, а еще я мутила с более горячими девушками, чем вы оба.
Франко: Кара, пока твои фанаты не обиделись на меня, скажу по-хорошему: дай дорогу настоящим актерам. Твое имя не знают в каждой семье, потому что его невозможно произнести. А теперь отвечу слабаку, который выглядит как грустный, жирный Джеймс Бонд. Вызвал меня на баттл? Теперь тебе придется украсть строчки из речи Мишель Обамы.
Сэмюэл Л. Джексон
Краткое содержание баттла:
Корден: Буква Л. в твоем имени означает «лузер». Тебе очень много платят, и поэтому у тебя есть деньги на все эти дурацкие кепки. Тебе аплодируют, только когда ты появляешься после субтитров.
Джексон: Это я-то лузер? Тебя вообще никто не узнает без Адель в машине. Ты как миньон в обтягивающей одежде. Слышал, в «Эмоджи фильме» ты сыграл руку; я сложил ее так, чтобы ты понял: 🖕
Корден: Сейчас я тебя разорву. Я велоцираптор, а это «Парк Юрского периода». Лучшая часть «Чудо-женщины» — там нет Ника Фьюри. Людям интересна твоя речь, только если ее написал Квентин Тарантино.
Джексон: Брось, ты разорвешь меня, только если я буду тортом. И придется объяснить: Ник Фьюри из Marvel, а «Чудо-женщина» — из DC. Ты как фиджет спиннер — скучный, надоедливый и пластмассовый. Иди к своим непопулярным друзьям, ты побежден.
Корден: В отличие от «Шафта», это шоу хоть кто-то увидит. Половина твоих фильмов выходит сразу на DVD. Но ты постоянно работаешь, неужели ты недостаточно богат, чтобы не сниматься в рекламе банков? У тебя никаких шансов. Скажу твоими же словами: с тобой покончено, motherfucker.
Джексон: Я задел твои чувства, Джеймс? Подумай о хорошем — теперь люди знают, как тебя зовут. Этот маршмеллоу подгорел; зрители пришли посмотреть на меня. Тебе дал под зад человек вдвое старше тебя. Теперь уберите этого motherfucker с этой motherfucking сцены.
Кевин Харт, Усэйн Болт и Дэвид Швиммер
Еще три хороших выпуска. Комик Кевин Харт говорит, что Джеймс Корден нужен, чтобы его конкурент Джимми Киммел выглядел худым.
Спортсмен Усэйн Болт просит Кордена подержать его медали и говорит, что Carpool Karaoke — хорошая тренировка для его будущей работы таксистом.
И актер Дэвид Швиммер, который вспоминает Чарльза Диккенса: «он британец, как и ты, только люди знают, кто он такой».
Все выпуски Drop the Mic можно посмотреть в официальном плейлисте.