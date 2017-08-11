Carpool Karaoke переехал на Apple Music. Какой получилась первая серия с Уиллом Смитом?

Шоу комика Джеймса Кордена The Late Late Show нужно смотреть хотя бы из-за рубрики Carpool Karaoke, в которой ведущий ездит на машине со звездами и поет (другая причина — веселые рэп-баттлы ). Теперь эта рубрика выросла в самостоятельное шоу, оно делается специально для стримингового сервиса Apple Music. «Медуза» посмотрела первую серию нового Carpool Karaoke и рассказывает, что изменилось с приходом Apple.

За два года существования рубрики Carpool Karaoke в ней побывало три десятка звезд и групп: от Адель, Джастина Бибера и Red Hot Chili Peppers до бродвейских актеров, Дженнифер Лопес и бывшей первой леди США Мишель Обамы.

Обычно Корден зовет в гости звезд, вместе с которыми они подпевают их хитам — а между песнями разговаривают, шутят, переодеваются в дурацкие костюмы или пытаются удержать дюжину яиц одной рукой. Эти видео популярны в интернете: выпуск с Адель посмотрели 165 миллионов раз, у трех видео с Бибером суммарно 210 миллионов просмотров.

В сентябре 2016 года Джеймс Корден появился в рекламе Apple Music. В ролике телеведущий предлагал топ-менеджерам Apple безумные идеи для рекламы; через пять месяцев корпорация объявила, что купила права на Carpool Karaoke — это будут видео, снятые исключительно для Apple Music, но готовить их будут продюсеры оригинального шоу.

Carpool Karaoke: The Series — Get Up Off That Thing — Apple Music The Late Late Show with James Corden

Премьера нового шоу планировалась на апрель; в последний момент ее сдвинули на август.

Главное отличие нового Carpool Karaoke (шоу в Apple Music называется Carpool Karaoke: The Series) в необязательности Джеймса Кордена: ведущий появился в первом выпуске с Уиллом Смитом, но в дальнейшем, судя по трейлерам, его будут заменять другие звезды. Например, ожидается выпуск с актрисами Софи Тернер и Мейси Уильямс — Сансой и Арьей Старк из «Игры престолов».

Первая серия шоу, снятого для Apple Music, вышла 8 августа. Посмотреть 20-минутный выпуск целиком могут только подписчики сервиса, причем в России шоу пока недоступно — хотя есть субтитры на русском языке. На YouTube доступны первые шесть минут эпизода.

Carpool Karaoke: The Series — Will Smith and James Corden — Apple Music The Late Late Show with James Corden

Смит и Корден традиционно едут в машине — по легенде, гости Carpool Karaoke помогают ведущему быстро и весело добраться до работы, — но вскоре автомобиль останавливается, а вокруг него выстраивается оркестр. Чуть позже машина останавливается еще раз: увидев чью-то свадьбу, актер отправился к гостям и невесте, чтобы доказать, что его любят вообще все.

20 минут — это больше, чем любой прежний выпуск Carpool Karaoke (видео редко доходили до 15 минут), поэтому Смит и Корден успели вдоволь наговориться. Например, актер признался, что обсуждал с Бараком Обамой возможность сыграть его в кино — и бывший президент США сказал, что у Смита идеально подходящие для этого уши.

Гость Кордена также рассказал про «круг доверия», который существует у них в семье — дети могут рассказать что угодно на семейном совете, и их за это не накажут. Когда ребенку пять лет, это прекрасно, признался Уилл Смит, но слышать признания 16-летней дочери в «круге доверия» совсем не хочется.

Корден и Смит даже попытались сыграть в «машину доверия». Ведущий признался, что называл свой пупок «передним анусом». А актер вспомнил, что при первой встрече хвалил Кордена за его работу, хотя понятия не имел, чем тот занимается.

Участие Apple заметно повлияло на бюджет Carpool Karaoke, и это особенно заметно по последним пяти минутам шоу, в которых герои пересаживаются на вертолет и летят над Лос-Анджелесом. И поют «I Believe I Can Fly» Ар Келли.

Apple Music — Carpool Karaoke: The Series — Trailer Apple

Но даже деньги Apple не смогли повлиять на музыкальную составляющую первого выпуска: в основном в нем пели песни Уилла Смита. Ни слушать, ни смотреть на это неинтересно. Это не так душевно, как было у Элтона Джона. Не так уморительно, как у Адель, читающей рэп Ники Минаж. И точно не так трогательно, как у Стиви Уандера, поющего специально для жены Кордена Джулии.

Новые серии Carpool Karaoke: The Series будут выходить каждую неделю; всего их будет 16. Когда шоу станет доступно российским пользователям, Apple не говорит.