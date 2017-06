На Apple Music вышла первая серия шоу «Planet of the Apps». Стоит ли его смотреть?

Apple Music — это, вопреки названию, не только музыкальный сервис. На платформе начало выходить шоу «Planet of the Apps», посвященное разработчикам мобильных приложений. Как и в других шоу талантов, герои проекта должны убедить менторов в своих способностях, чтобы получить возможность побороться за крупные инвестиции. Журналист «Медузы» Султан Сулейманов посмотрел первую серию шоу и рассказывает, кому оно может быть интересно.

Apple Music задумывался как сервис, в котором можно слушать музыку, смотреть клипы и следить за жизнью любимых звезд. Но в последнее время Apple пытается расширить его фокус.

В июле 2016 года корпорация купила права на шоу «Carpool Karaoke» — в оригинальном виде это рубрика в шоу комика Джеймса Кордена, в которой он ездит на машине со звездами и подпевает их и чужим песням. Премьера шоу на Apple Music планировалась на апрель 2017 года, но ее перенесли на август.

Зато 6 июня по расписанию вышла первая серия шоу «Planet of the Apps», о котором объявили в феврале. По формату оно представляет собой конкурс талантов: разработчикам нужно за одну минуту убедить жюри, что их приложение имеет какие-либо перспективы. Если хотя бы один из четырех судей скажет «да», участник шоу получает возможность подробнее рассказать о своей разработке и ответить на вопросы.

Apple Music — Planet of the Apps Trailer — Apple Apple

В жюри шоу сидят рэпер will.i.am, актрисы Джессика Альба и Гвинет Пэлтроу (все они руководят своими компаниями), а также гендиректор рекламного агентства VaynerMedia Гари Вайнерчук. В первом эпизоде им пришлось оценивать дейтинг-сервис, игру в дополненной реальности, переводчик, таймер для работы и отдыха и другие приложения. Большинство из них были отклонены — в ходе 60-секундных презентаций или после них.

Отбор прошли только два проекта. Первый — Pair — позволяет размещать виртуальную мебель в реальном мире. Для этого достаточно навести камеру айфона на нужный угол комнаты и выбрать подходящий стул или стол. Второй — Companion — нужен тем, кто идет домой и чувствует себя небезопасно. Приложение позволяет поделиться своей геолокацией с друзьями, чтобы они могли видеть вас на карте.

planet of the apps is a complete disaster. here's a deleted tweet pic.twitter.com/jAHJANBq0w — William Turton (@WilliamTurton) June 9, 2017

Шефство над Pair взяла Альба, а Вайнерчук поддержал Companion. Правда, на следующий же день он с прискорбием выяснил, что Google запустила функцию «доверенный контакт», которая по сути представляет собой то же, что делал Companion. Тем не менее, через шесть недель создатели приложения выступили перед инвесторами из фонда Lightspeed Venture и попросили три миллиона долларов.

«Planet of the Apps» хочет быть шоу для простых зрителей — на экране то и дело появляются подсказки, разъясняющие, что такое API, SDK и метод одновременной локализации и построения карты. Но они едва ли спасают ситуацию, и тем, кто не понимает значения этих терминов, понять, почему Pair в итоге не получил запрашиваемых денег, будет непросто. «Planet of the Apps» — сериал про технарей и для технарей, в котором оставили немного места для интриги уровня: «Google украл нашу идею. Что делать?!»

Другая проблема с шоу — то что в России «Planet of the Apps» просто недоступно. Жители других стран могут смотреть передачу на официальном сайте (первый выпуск бесплатно) и в Apple Music.