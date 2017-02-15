Корпорация Apple — это не только айфоны и айпэды, но и многочисленные сервисы, которые приносят компании десятки миллиардов долларов. Один из таких сервисов — Apple Music, но, вопреки названию, найти на нем можно не только музыку. В ближайшее время на Apple Music начнет выходить шоу «Planet of the Apps» — что-то типа «Голоса», только про разработчиков. Участники шоу могут заработать несколько миллионов долларов.

«Planet of the Apps» — это шоу про разработчиков мобильных приложений. Сначала им нужно представлять и защищать свою идею перед жюри, в котором сидят рэпер will.i.am, актрисы Гвинет Пэлтроу и Джессика Альба, а также гендиректор крупного рекламного агентства VaynerMedia, уроженец Белоруссии Гари Вайнерчук.

Apple называет членов жюри «четырьмя предпринимателями, сильнее всего влияющими на культуру» — у will.i.am есть IT-компания, Альба была одним из основателей стартапа, который занимается созданием нетоксичных предметов интерьера, а Пэлтроу руководит лайфстайл-изданием Goop.

Первый этап шоу называется «escalator pitch». Это отсылка к «elevator pitch» — «питчу в лифте» — термину, который знаком каждому стартаперу. Начинающие предприниматели должны уметь рассказать о своем проекте за минуту, чтобы при случае «продать» его инвестору, подвернувшемуся в лифте. В студии лифт поставить не получится, поэтому создатели «Planet of the Apps» использовали эскалатор, медленно спускающий участников на землю.

Apple Music — Planet of the Apps — New Series, Coming Soon Apple

Выслушав разработчиков, жюри решает, насколько ему нравится представленный проект (один из них в трейлере предпоносится как «eBay для поколения Snapchat»). Если все прошло хорошо, то, как и в «Голосе», участник должен сам выбрать, подопечным кого из членов жюри он бы хотел стать.

После этого начинается работа над приложением. Разработчикам будут помогать сотрудники крупных IT-компаний — например, Uber и Yelp. В финале участники вместе со своими наставниками представляют проекты инвесторам из фонда Lightspeed Venture.

Зрители смогут голосовать, нравится ли им тот или иной проект, — для этого Apple выпустит отдельное приложение. Новое шоу можно будет посмотреть только в Apple Music — оно появится там через несколько месяцев, серии будут выходить раз в неделю.

Apple готовит еще одно оригинальное шоу для своего стримингового сервиса — «Carpool Karaoke». Изначально это была нерегулярная рубрика в шоу комика Джеймса Кордена, в которой он катал звезд на машине и подпевал с ними известным песням.

Теперь «Carpool Karaoke» превратится в самостоятельный проект, а Корден перестанет быть его единственным ведущим: в трейлере шоу показывают разных музыкантов и актеров, которые катаются и поют вместе. Но сам Корден в нем тоже появится: он будет кататься с Уиллом Смитом на вертолете.