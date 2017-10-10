Foo Fighters не понравилось в Carpool Karaoke Джеймса Кордена. Он заставил их петь собственные песни

В конце сентября в The Late Late Show Джеймса Кордена вышел выпуск Carpool Karaoke с группой Foo Fighters. Телеведущий катал музыкантов по Лос-Анджелесу, шутил и расспрашивал их о группе. Обычно гости рубрики очень веселятся (или делают вид), пока катаются с Корденом, но для Foo Fighters съемки в шоу стали настоящим испытанием.

«К третьему часу в машине этого чувака стало совсем невесело», — заявил гитарист группы Пэт Смир в интервью NME.

По словам фронтмена Foo Fighters Дэйва Грола, съемки в Carpool Karaoke были немного неловкими. Ему не понравилось, что Корден заставлял петь музыкантов собственные песни — Грол готов исполнять их на фестивалях, но стесняется, когда его просят спеть «прямо сейчас». «Мы пели The Ramones и Рика Эстли, но он не использовал их. Я не знаю, почему», — добавил Грол, подчеркнув, что Корден — очень приятный парень.