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Foo Fighters и Рик Эстли спели «Never Gonna Give You Up». А должны были «Smells Like Teen Spirit»

Meduza
09:10, 21 августа 2017

Группа Foo Fighters 20 августа играла в Токио на фестивале Summer Sonic. В середине выступления Дэйв Грол, вокалист Foo Fighters, пригласил на сцену «нового лучшего друга группы» — певца Рика Эстли. Музыканты начали играть песню «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana, в которой Грол был барабанщиком. Однако вместо рок-хита Эстли спел свою самую известную композицию — «Never Gonna Give You Up». Получилось неплохо:

Foo Fighters & Rick Astley — Never gonna give you up — Summer Sonic Tokyo 20th August 2017
Benjamin Milne

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