Вокруг шум: финальный сезон «Игры престолов» Фальшивый Джон Сноу — на Первом канале, портрет Серсеи — в сковородке
Уже в понедельник, 15 апреля российские зрители увидят первый эпизод финального сезона «Игры престолов». Напряжение перед развязкой велико: на каждом интервью актеров пытают вопросами о новом сезоне, фанатских теорий все больше, как и шума вокруг них. «Медуза» рассказывает, как весь мир готовился к премьере заключительного сезона в последние месяцы.
Фанаты отыскали все Железные троны
В марте HBO объявил квест, в котором предложил фанатам найти шесть спрятанных Железных тронов. Поклонники шоу справились за 10 дней: троны нашли в Бразилии, Швеции, Канаде, Великобритании и Испании. Последний жительница Нью-Йорка обнаружила в соседнем от своего дома заброшенном здании через 10 минут после публикации видео с подсказкой. Организаторы были ошеломлены и нарекли фанатку Королевой Куинса.
Арья сболтнула лишнего (или нет)
Первого апреля актриса Мэйси Уильямс в эфире «Ночного шоу с Джимми Феллоном» проговорилась, что ее героиня, Арья Старк, умрет во втором эпизоде нового сезона. Оказалось, это шутка. Но напуганные глаза и трясущиеся руки актрисы фанаты запомнят надолго.
На Первый канал пришел Кит Харрингтон (или нет)
Еще одна первоапрельская шутка — в аккаунтах шоу «Вечерний Ургант» появилось фото Кита Харрингтона, который, якобы, дал интервью Ивану Урганту. В этот день передачи не было и, как стало ясно позже, в гостях был не совсем Харрингтон.
У «Игры престолов» появилось свое Oreo
Производитель печенья Oreo выпустил лимитированную партию с гербами домов Вестероса. А еще — переснял заставку сериала с участием 2750 печенек.
И свои — безумные — спин-оффы
В мае 2017 года телеканал HBO сообщил, что готовит к выпуску еще несколько сериалов. Глуповатые версии, как это может выглядеть, уже показали в Saturday Night Live.
Эмилия Кларк не умеет хранить секреты
Сложно в это поверить, но звезда сериала проболталась о концовке. Своей маме. Все, конечно, можно понять, но мы опечалены и завидуем маме Эмилии. Впрочем, по словам актрисы, женщина ничего не запомнила.
А вот Николай Костер-Вальдау — умеет
Посмотрите, как Джимми Киммел пытает исполнителя роли Джейме Ланнистера фанатскими теориями. Цареубийца так ничего и не выдал.
В Москве Джон, Дейенерис и Тирион пошли в столовую
Потому что могут.
На Железном троне зачитали рэп
Рекламу к финальному сезону выпустил и Mountain Dew — участники ролика, среди которых баскетболист Джоэл Эмбиид и гонщик Дэйл Эрнхардт-младший, напевают мелодию из заставки, а группа Migos читает рэп, сидя на троне.
Тех, кто не дожил до финала, похоронили в Австралии
Телеканал Foxtel, который будет показывать новый сезон в Австралии, обустроил кладбище для всех героев, погибших в предыдущих сезонах. Здесь есть склепы для Старков, Баратеонов, могила Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Ходора и других персонажей.
Короля Ночи заметили в фонтане
Теперь фонтаны возле отеля-казино «Белладжио» в Лас-Вегасе показывают нападение Короля Ночи на Стену — драконы поджигают все синим огнем (в итоге загорается и сам фонтан).
Фанаты испекли блины с лицом Серсеи
Сам канал HBO тоже следит за фанатами, которые готовятся к новому сезону. В видео собраны примеры их творчества: кто-то вырезает портрет Короля Ночи из арбуза, кто-то печет блинчики, похожие на лицо Лины Хиди.
Луковый рыцарь считает дни до премьеры
Актер Лиам Каннингем, который исполняет роль Давоса Сиворта (Лукового рыцаря) отсчитывает дни до премьеры в своем инстаграме, загибая пальцы. Вот только у сира Давоса пальцев нет (их отрубил Станнис).