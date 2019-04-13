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Вокруг шум: финальный сезон «Игры престолов» Фальшивый Джон Сноу — на Первом канале, портрет Серсеи — в сковородке

Meduza

Alba Vigaray / EPA / Scanpix / LETA

Уже в понедельник, 15 апреля российские зрители увидят первый эпизод финального сезона «Игры престолов». Напряжение перед развязкой велико: на каждом интервью актеров пытают вопросами о новом сезоне, фанатских теорий все больше, как и шума вокруг них. «Медуза» рассказывает, как весь мир готовился к премьере заключительного сезона в последние месяцы.