«Серсея в большом городе» и мультфильм «Арья»: посмотрите на спин-оффы «Игры престолов» из параллельной вселенной

В американском вечернем шоу «Saturday Night Live» показали шуточную версию спин-оффов «Игры престолов». В мае 2017 года телеканал HBO сообщил, что по вселенной Джорджа Мартина снимут еще несколько сериалов. С тех пор поклонники шоу гадают, как будут выглядеть анонсированные шоу и чему они будут посвящены.

Saturday Night Live

В скетч «Saturday Night Live» вошли:

мыльная опера «Черный замок» с Китом Харингтоном (он вновь сыграл Джона Сноу);

анимационный сериал «Арья» (по мотивам мультсериала );

ситком про семейную жизнь Джилли и Сэма Тарли (пародия на сериал «Король Квинса»);

романтическая комедия «Серсея в большом городе»;

«Удивительная миссис Мелисандра» (отсылка к сериалу «Удивительная миссис Мейзел»), детская передача «Дом Ходора» и другие проекты.

В ролике также показали кадры из сериала «Game of Thrones: Special Victims Unit» — пародии на «Закон и порядок: Специальный корпус», в котором главные роли исполнили Маришка Харгитей и рэпер Ice-T. В этом спин-оффе история Джорджа Мартина превращается в криминальную драму: герои расследуют убийства в Вестеросе (выходит так себе).