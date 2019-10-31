Эмилия Кларк раскрыла главную тайну финального сезона «Игры престолов» Нет, не Короля Ночи, а кофейного стаканчика

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», пришла на шоу к Джимми Фэллону. Она рассказала, как отпраздновала свой 33-й день рождения вместе с коллегами по сериалу Китом Харингтоном (Джон Сноу) и Джейсоном Момоа (Кхал Дрого), и призналась, что ничего не знает о готовящемся приквеле «Игры престолов».

Эмилия Кларк у Джимми Фэллона The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Но главное — Кларк раскрыла секрет появления стаканчика из Starbucks на столе в Винтерфелле в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов». Этот ляп стал одним из самых обсуждаемых моментов финального сезона — телеканал HBO даже был вынужден отредактировать эпизод и убрать стаканчик из кадра. А зрители долгое время думали, что это был напиток Кларк — эту версию (кстати, тоже на шоу Джимми Фэллона) озвучила исполнительница роли Сансы Старк, Софи Тернер.

Но, кажется, Кларк обвинили несправедливо! Это выяснилось на вечеринке перед церемонией вручения премии «Эмми». К актрисе подошел Конлет Хилл (Варис), отвел ее в сторону и сказал: «Эмилия, дорогуша, я должен кое в чем признаться. Тот стаканчик с кофе был моим!» Правда, Кларк тут же добавила, что Хилл в тот момент «возможно, был пьян» — но едва ли чистосердечное признание становится от этого менее ценным.

В конце концов, это было вполне в духе Вариса. Дело раскрыто 🕵️