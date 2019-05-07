Создатели сериала «Игра престолов», который выходит на телеканале HBO, извинились за то, что в четвертой серии финального сезона шоу в кадр попал стаканчик кофе из Starbucks. Он появился в сцене с участием матери драконов — Дейенерис.

«Нам очень жаль», — сказала продюсер сериала Берни Колфилд. Она пошутила, что на самом деле Вестерос — и есть родина Starbucks.

В официальном твиттере «Игры престолов» отметили: «Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай».

Представители Starbucks, в свою очередь, удивились тому, что Дейенерис не заказала Dragon Drink — напиток, подаваемый в кофейнях сети.

Фото в анонсе: Helen Sloan / HBO / «Амедиатека»