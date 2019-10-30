HBO отказался от приквела «Игры престолов» про белых ходоков. И анонсировал приквел про Таргариенов

Телеканал HBO отменил выход одного из приквелов «Игры престолов», сообщили The Hollywood Reporter (THR) и Variety со ссылкой на источники. По словам собеседников THR, об отмене проекта съемочной группе и актерам рассказала сценарист и шоураннер Джейн Голдман.

Действие приквела по сценарию Голдман разворачивалось за тысячу лет до событий «Игры престолов» и было посвящено, в частности, первой битве людей с белыми ходоками. Одну из ролей в новом сериале должна была сыграть Наоми Уоттс. Пилотная серия была снята летом. Как пишет THR, у руководства HBO возникли к ней претензии.

На фоне сообщений об отмене проекта с Наоми Уоттс HBO анонсировал съемки нового приквела. Он получит название «Дом драконов». Действие в нем развернется за 300 лет до событий «Игры престолов» и будет рассказывать о правлении династии Таргариенов. Сценаристами выступят Райан Кондал и Джордж Мартин. HBO уже заказал 10 серий нового проекта.

О том, что HBO договаривается о съемках приквела про Таргариенов, неофициально стало известно в сентябре. Тогда же сообщалось, что канал работает над еще тремя приквелами «Игры престолов».