Дейенерис сползла под стол, а Варис выкинул сценарий. Как актеры «Игры престолов» реагировали на важные сюжетные повороты

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На телеканале HBO состоялась премьера «Последнего дозора» — двухчасового документального фильма о создании заключительного сезона «Игры престолов».

В одном из эпизодов показали собрание актеров, на котором читали сценарий финальной серии. В этом моменте можно увидеть реакцию Кита Харингтона (Джон Сноу) на убийство героини Эмилии Кларк (Дейенерис). По сюжету, Джон Сноу убивает свою возлюбленную ударом кинжала в сердце.

Узнав, чем закончится сюжетная линия Дейенерис, Харингтон хватается за голову — и обменивается взглядами с Эмилией Кларк. Та сползает под стол, кивая и строя рожицы.

Актеры в целом довольно эмоционально реагировали на убийство своих героев. Например, Конлет Хилл (Варис) выкинул сценарий, чтобы не участвовать в чтении эпизода с казнью его персонажа. Успокаивать его пришлось Лине Хиди (Серсея) и Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт).

Впрочем, некоторые смерти вызвали аплодисменты. Речь, конечно же, об убийстве Короля Ночи!

В России «Последний дозор» можно посмотреть на стриминговом сервисе «Амедиатека».

Трейлер документального фильма в русской озвучке AMEDIATEKA