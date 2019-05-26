Asobo Studio

На PC, PS4 и Xbox One вышла A Plague Tale: Innocence — приключенческая игра французской студии Asobo Studio. Действие происходит во Франции 1348 года, во время Столетней войны. В центре сюжета — пятнадцатилетняя Амиция де Рун и ее пятилетний брат Гуго. Героям, погибающим от единственного удара, приходится непрерывно от кого-то бежать и прятаться: от безжалостных инквизиторов, английских солдат — но в первую очередь от полчищ крыс, которыми кишат деревни и замки.

Трейлер игры PlayStation

A Plague Tale — во всех смыслах очень смелая игра. Во-первых, в ней нет открытого мира или мультиплеера, что для 2019 года почти редкость. Во-вторых, охваченная чумой средневековая Франция — достаточно нетипичный сеттинг для современных видеоигр. В-третьих, разработчики рискнули и с выбором жанра — его трудно в двух словах объяснить широкой аудитории.

Если вкратце, то это интерактивная головоломка, в которой нужно прятаться и убегать от врагов. Значительную часть времени игроки будут просто наблюдать за главными героями: их взаимодействием, спорами и попытками наладить отношения.

В итоге получилось трогательное путешествие с героями, за которых с удовольствием переживаешь. Амиция и Гуго росли порознь и редко общались; все дело в том, что младшего из де Рунов с самого детства держали взаперти из-за таинственной болезни. Он и не видел мира за пределами родительского замка. С сестрой их мало что связывало, кроме общей трагедии — в самом начале игры инквизиторы убивают их отца и мать.

Asobo Studio Asobo Studio

Теперь Амиции приходится заботиться о родном, но малознакомом человеке, который в каком-то смысле еще и лишил ее матери (та все свободное время тратила на попытки вылечить сына). По ее же настоянию Амиция отправляется к доктору, который занимался болезнью Гуго.

Чумазые, усталые, напуганные сироты скитаются по лесам, деревням и старым замкам, где их везде поджидают опасности. В пути Гуго и Амиция сближаются — не только друг с другом, но и с игроком.

Вот герои прибывают в опустевшую деревню. Тут Гуго слышит лошадиный храп — и никак не может понять, животное что, болеет? Сестра, конечно, с высоты своих 15 лет тут же все ему объясняет. Идут дальше: голодный братец хватает гнилые яблоки — и снова Амиции приходится выступать в роли воспитательницы и бить его по рукам.

Asobo Studio

Вместе со старшей де Руно игроки наблюдают, как Гуго открывает для себя мир вокруг. Он то играет с сестрой в прятки, то восхищается первой в своей жизни лягушкой. А то и просто мило коверкает сложное и непонятное слово «акведук» (в его версии — «квакведук!»).

Ссоры у сирот тоже бывают. В одном из эпизодов вымотанная Амиция сгоряча выкладывает брату всю правду о смерти их родителей. Тот не выдерживает и в слезах убегает. К счастью, с ним быстро удается помириться. На каждом шагу сестра пытается уберечь брата от ужасов войны и чумы и часто повторяет фразу «закрой глаза». Нечего ребенку смотреть на поле, усеянное телами погибших солдат! Жестокость для Гуго в новинку — точно так же, как и удивившие его лягушки.

Asobo Studio

Словом, интерактивный фильм в жанре роуд-муви из A Plague Tale: Innocence получился отличный. А вот игра — так себе. К сожалению, почти все ее элементы устарели. Стелс напоминает вышедшую в 2012 году Assassinʼs Creed 3: Амиция и Гуго превращаются в невидимок, стоит им присесть в густой траве. Враги ни за что их не заметят, если только не подойдут вплотную.

Амиция умирает за один удар, но противников остерегаешься лишь в самом начале. Из оружия у героини одна праща. Да, она убивает при попадании в голову, но бесполезна против солдат в шлемах. Уже к середине игры открываются специальные слезоточивые бомбы — под их воздействием враги сами снимают шлемы, подставляясь под удар. Иногда игра выставляет против сирот сразу нескольких врагов. В такие моменты пращой приходится работать как пулеметом — не совсем то, чего ждешь от игры, где главные герои — дети.

Asobo Studio

А вот крысы и правда впечатляют — и даже пугают. В игре их очень много, и копошение, писк и блеск тысяч пар глаз действительно наводят жути. Стоит оговориться, что в мире A Plague Tale это не обычные грызуны, а скорее фантастические существа, неукротимая и слепая сила, которой все равно кого обгладывать до костей — поэтому им можно скармливать и зазевавшихся врагов. Они строят подземные гнезда, напоминающие уровни в аду из Doom (само собой, сиротам предстоит туда спуститься). Авторы прямо называют крыс олицетворением чумы и предлагают не слишком задумываться о реализме.

Отпугнуть грызунов можно при помощи огня — на этой механике и строится множество головоломок. Амиция отгоняет крыс факелами, убивает специальными световыми бомбами или отвлекает с помощью кусков мяса, на которые те тут же сбегаются. В какой-то момент игра и вовсе заставит отдать на съедение крысам свинью — добросердечный Гуго, разумеется, горячо запротестует.

Героине нужно часто взаимодействовать с братом: указывать, куда и когда ему идти, какую палку схватить. Например, в одном из эпизодов Гуго окажется отрезанным от сестры — по другую сторону решетки. При этом спасительный факел останется у него. Игроку придется двигаться одновременно с младшим братом, так, чтобы защищающего от крыс света хватало им обоим.

Многие головоломки требуют изрядной ловкости. Например, на одном из первых уровней Амиции нужно попасть зажигательным снарядом по крутящимся крыльям мельницы. А потом еще и в определенный момент пробежать под ними, когда горящие крылья окажутся у земли (огонь на время разгонит выжидающих крыс).

Asobo Studio

A Plague Tale: Innocence проходится за 10-12 часов. Это не так уж и много на фоне недавней Days Gone (вот она требует около 40 часов) и других игр с открытым миром. Приключение Гуго и Амиции сложно назвать образцовым, зато оно получилось эмоциональным и запоминающимся.

Это неплохая альтернатива блокбастерам, которые в определенный момент утомляют однотипностью. A Plague Tale наверняка понравится любителям жанра роуд-муви и тем, кто мечтал прогуляться по средневековой Франции.

Максим Иванов