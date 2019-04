SIE Bend Studio

На PS4 вышла игра Days Gone («Жизнь после» в русском переводе) — приключенческий боевик с открытым миром. В ней нужно исследовать леса и заброшенные города штата Орегон, собирать ценные ресурсы и сражаться с ордами зомби, которых тут все называют фриками. Журналист «Медузы» Максим Иванов делится впечатлениями от новой игры американской студии Bend Studio.

В центре сюжета — байкер из банды «Бешеных псов» по имени Дикон Сент-Джон. Когда-то у него была жена Сара, ради которой он оставил родной клуб. Дикон потерял ее в самом начале глобальной зомби-эпидемии — и решил, что она мертва. Теперь герой навещает «могилу» Сары (простенький камень с нацарапанным именем), где скорбит и предается воспоминаниям.

В остальное время Сент-Джон вместе со своим давним другом Бухарем колесит по Орегону на мотоциклах, ломает носы беспринципным мародерам, торгуется с другими выжившими и не думает ни о ком, кроме себя и своего приятеля.

Сюжетный трейлер Days Gone PlayStation Россия

Начнем с того, кому Days Gone наверняка понравится — таких явно будет много. Вот три основных критерия:

вы очень любите зомби; вам по душе ; вас не пугает большой открытый мир, в котором раз за разом приходится совершать одни и те же действия.

Совпало сразу три пункта? Не раздумывайте, покупайте Days Gone прямо сейчас. Только два? Подождите скидок. А если совпал лишь один или вообще ни одного — смело пропускайте, ничего не потеряете. Да, «Жизнь после» — качественный высокобюджетный блокбастер. Просто вы, скорее всего, уже много раз его видели и даже проходили. И если зомби и выживание уже не вызывают восторга, то 40-45 часов времени лучше потратить на что-нибудь другое.

Дело в том, что в игровой индустрии принято перенимать опыт и адаптировать чужие удачные идеи, которые превращаются в своеобразный стандарт. В вышедшей в 2009 году Assassinʼs Creed 2 студия Ubisoft представила универсальную формулу игр с открытым миром. Ввела вышки, на которые нужно забираться, чтобы «расширять» карту, спрятала по уровням сундуки и другие коллекционные предметы. Десять лет спустя так выглядят почти все игры с открытым миром.

Та же история произошла и с двухкнопочной боевой системой из игр про Бэтмена. После этого ее использовали вообще везде: в Sleeping Dogs, Spider-Man (2018), играх по «Властелину колец» и «Безумному Максу».

Копировать удачные механики — нормально, так работают все. Но, кажется, авторы Days Gone переняли у коллег самые «попсовые» приемы и идеи из всех возможных. В игре они нормально реализованы, но в 2019 году мало «нормальности». Хочется чего-то выдающегося, чтобы четко понимать, почему стоит потратить на это время.

Лучшая ли это игра про выживание? Совершенно точно нет, ведь уже есть The Forest, Frostpunk, The Long Dark или онлайновая DayZ. Может, это лучшая игра про зомби? Тоже нет! Тут хватает конкурентов: Left 4 Dead, The Last of Us, Dead Rising, State of Decay и Dying Light (в последней помимо открытого мира был еще и паркур!).

В прошлом году вышли образцовые Red Dead Redemption 2 и Assassinʼs Creed Odyssey — масштабные блокбастеры с открытым миром, в которых я в общей сложности провел около 120 часов. Что же предлагает Days Gone? То же, что и остальные: убивать врагов в лагерях, выжигать гнезда зомби (без этого не будет работать быстрое перемещение по карте), собирать полезные предметы. Еще есть задания в лагерях, выполнение которых открывает доступ к различным полезным улучшениям. Примерно как в Far Cry New Dawn, про которую мы писали еще в феврале.

Days Gone — Gameplay Trailer | PS4 PlayStation

Полюбить «Жизнь после» у меня так и не вышло, но совру, если скажу, что игра совсем не понравилась. Во-первых, герои! Дикон Сент-Джон — эгоист с подобием морального кодекса, которому самое место в хаосе зомби-апокалипсиса. Он не пытается спасти мир и строит понятные краткосрочные планы: вылечить искалеченного друга, выполнить чье-нибудь поручение (разумеется, за деньги), умчать на север. У его приятеля Бухаря цели и ценности примерно те же — их отношения напоминают сериал «Сыны анархии», в котором главными героями тоже были члены байкерского клуба.

Во-вторых, Сент-Джона играет американский актер Сэм Уитвер, известный по шоу «Тайны Смолвиля» и «Быть человеком». Он же озвучивал Дарта Мола в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов» и фильме-приквеле про Хана Соло. Игроки могут знать его по роли ситха (а потом джедая) Старкиллера — главного героя дилогии Star Wars: The Force Unleashed. В оригинальной озвучке слушать Уитвера одно удовольствие, его Дикон очаровательно бубнит и жалуется на жизнь.

В-третьих, «Жизнь после» иногда заставляет серьезно поволноваться. Часто игры про выживание сводятся к монотонному собирательству ценных предметов. Days Gone не исключение: приходишь в комнату, обшариваешь комнату, покидаешь комнату. Идешь в следующую. И так 40 часов. Но! Нежелание заниматься рутиной может сыграть злую шутку.

Видео о создании мотоцикла Сент-Джона PlayStation

Мотоцикл Дикона постоянно нужно чинить и заправлять. Топливо может закончиться в самый неподходящий момент — и тогда главному герою придется пешком отправиться на поиски канистры с бензином. Занятие это довольно нервное: по карте шатаются хищные фрики. В Days Gone они образуют так называемые орды — группы из сотен кровожадных существ, которым главный герой мало что может противопоставить. Их слишком много, они чересчур быстрые и умные. Стоит зазеваться — и Дикона разорвут на месте. Орды гуляют по всей карте, поэтому наткнуться на них можно где угодно. Днем многие фрики прячутся в убежищах, а ночью — выходят на охоту (и тогда они особенно опасны). К тому же, в игре есть и животные-зомби, в том числе медведи.

Моя первая встреча с ордой выглядела так: я застрял ночью в глухом лесу без бензина, минут десять искал злосчастную канистру. Наконец нашел. И тут — они. Я изо всех сил побежал к мотоциклу, но меня догнала толпа фриков (штук 100!). Нервы были на пределе — казалось, что вот-вот начнется паническая атака. Я чудом успел немного заправить мотоцикл, запрыгнул на него (противник был уже совсем близко), вжал педаль, поехал — и врезался в ближайшее дерево. Дикона тут же разорвали на части, а я пошел накапывать себе корвалол.

Убивать зомби в Days Gone нужно с выдумкой. Скажем, в игре есть капканы, которые можно расставить перед гнездами — обычно они расположены в домах или этажах больших зданий. Можно метнуть в убежище коктейль Молотова — после этого из него повалят горящие фрики, которые тут же попадут в те самые капканы.

В какой-то момент Дикон получает особые стрелы, с помощью которых можно стравливать даже самых сильных зомби друг с другом. Выходит зрелищная неразбериха, от которой лично я получил искреннее удовольствие.

Days Gone Виктор Кот

Тем не менее, я бросил Days Gone после двадцатого часа. Игровые издания пишут, что последняя треть игры — самая сильная, именно в ней раскрываются герои и сюжет. Но, если честно, я просто не нашел причин дойти до конца.

«Жизнь после» борется за внимание не только с другими видеоиграми (к примеру, с той же Mortal Kombat 11). Прямо сейчас в кино идут «Мстители: Финал», да и последний сезон «Игры престолов» в самом разгаре. Так почему мне нужно выбрать именно Days Gone, просто еще одну «нормальную игру»? Почему нужно ждать и терпеть десятки часов, пока сюжет не наберет обороты? Ответа у меня нет. О своем решении вовремя остановиться я ничуть не жалею.

Максим Иванов