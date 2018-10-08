В прошлом году исторической серии Assassinʼs Creed исполнилось десять лет. За это время ее издатель и разработчик Ubisoft выпустил игры про французскую революцию, Италию эпохи Возрождения, пиратов Карибского моря и викторианскую Англию. Кроме того, Assassinʼs Creed — одна из немногих игровых франшиз, которой удалось вырасти в реально узнаваемого мультимедийного монстра: на ее счету десятки книг, комиксов и один неудачный, но дорогой и шумный фильм с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр.

В 2007 году первая часть серии показала огромные и довольно точно воссозданные древние города вроде Акры и Иерусалима, где можно было забраться на любое здание. Там же представили «орлиное зрение» — способность, удобно подсвечивающую врагов, и систему «вышек» — высоких точек, на которые нужно было залезать, чтобы открыть карту и задания нового района. Тогда Assassinʼs Creed определила направление игр с открытым миром — несколько следующих лет абсолютно все конкуренты пытались копировать ее идеи, механики и концепции. Первые части превратились в народный фольклор — их персонажей растиражировали на аватарки, а их цитаты — на статусы во ВКонтакте («Ничто не истинно, все дозволено»).

Трейлер игры PlayStation

Однако с годами серия разучилась удивлять. Города становились больше, сюжеты — скучнее и проще, а ведь первые части Assassinʼs Creed опирались именно на запоминающиеся истории и ярких героев вроде ассасина Эцио Аудиторе. Через них рассказывали об эпохе: Аудиторе общался с Леонардо да Винчи и мстил Чезаре Борджиа, а коренной американец Коннор Кенуэй помогал Джорджу Вашингтону и охотился на генерала Континентальной армии Чарльза Ли. В последних частях все происходило совсем наоборот — эпоха и открытый мир заменили (скорее даже затмили) персонажей и сюжет.

Многие увлекательные задумки Ubisoft начала прятать в побочные продукты. В комиксах про русского ассасина Николая Орлова выяснялось, что Ленин, вообще-то, — помощник ассасинов. Сам Орлов в поезде подрался с тамплиером Александром III (Распутин, к слову, тоже был тамплиером — одним из самых хитрых и могущественных).

Поэтому последние годы игры серии Assassinʼs Creed считались красивыми и дорогими, но почти необязательными блокбастерами. Новые части выходили каждый год и сильно напоминали друг друга; многих смущали слабые сюжеты и тяга к гигантизму, которая у Ubisoft проявлялась в огромных уровнях с сотнями одинаковых побочных заданий. Сказывалось и то, что копировавшие их конкуренты за 10 лет все-таки научились делать так же или лучше — в итоге франшиза просто утеряла новизну и превратилась в ежегодный капустник для людей с большим количеством свободного времени и любовью к истории и Дэну Брауну.

Однако в 2017-м, к десятилетнему юбилею Ubisoft выпустила Assassinʼs Creed Origins, которая задала серии новое направление. Она стала ролевой игрой с упором на исследование, где герою нужно прокачивать умения и гоняться за лучшей экипировкой. Вышедшая год спустя Odyssey только укрепляет эти наставления, во многом это ровно та же игра — с Древней Грецией вместо Древнего Египта. И «Одиссея» только усилила ролевые составляющие — теперь можно выбирать пол, а в диалогах — варианты ответа. От решений, принятых во время прохождения, зависят сюжетные повороты, в том числе и финал истории. При этом вот что любопытно, если раньше другие серии копировали Assassinʼs Creed, то теперь Assassinʼs Creed стала копировать другие серии: ролевая система, диалоги, квесты — это «Ведьмак 3». Открытый мир с базами, в которые можно проникнуть с любой стороны — Metal Gear Solid 5 (плюс аванпосты из других игр Ubisoft). Охотящиеся на вас наемники — это Middle-earth: Shadow of War. Система экипировки — онлайновые ролевые игры, интерфейс — от Destiny. Даже морские путешествия и сражения уже были в Assassinʼs Creed 4: Black Flag (как здорово, что их впервые с 2014 года полноценно вернули в серию!).

Все эти идеи и концепции переработали и переупаковали под нужды современной Assassinʼs Creed — серия максимально далеко ушла от первых частей, в которых ничего подобного и придуматься не могло. Тем страннее, что именно в «Одиссее» все это пришлось к месту. Абсолютно все знакомые механики стали ощущаться и восприниматься по-другому, теперь это детали одного слаженно функционирующего механизма, благодаря чему в игру получается с удовольствием и пользой провалиться на десятки часов.

Сюжет и герои в Odyssey все так же на втором плане — среди новых выпусков франшизы он точно самый сильный, но это трудно назвать мощным и значимым достижением. Во многом это компенсируется дополнительными заданиями — часто они оказываются увлекательнее и изобретательнее, чем основные. Удручающий гигантизм тоже на месте — карта абсолютно необъятная, а ведь тут еще можно плавать на кораблях! И кажется, что на полное изучение суши и моря уйдет более сотни часов, что при нынешней конкуренции разных медиумов за внимание аудитории, конечно, вызывает вопросы.

Ubisoft

Ubisoft

Но в отличие от прошлых частей в «Одиссее» тратиться на эти необязательные задания совсем не грустно, а от всего, что кажется скучным и лишним, легко можно отказаться — квестов тут так много, что это пройдет более чем безболезненно. И самое главное, в отличие от предыдущих Origins, Syndicate и совсем неуемной в своих требованиях Unity их прохождение не кажется потерей времени. Вы точно вспомните, чем занимались и почему вам было так классно (а после Syndicate — нет!). Впрочем, ответ на это почему довольно простой — шмоточничество тут приносит много удовольствия, а главную экипировку всегда получаешь в качестве награды за изучение удаленных островков или в сражениях с наседающими наемниками, пытающимися открутить главному герою голову.

Грецию вообще хочется подробно исследовать: побочные задания, которых здесь тоже неприлично много, с каждой минутой уводят игрока все дальше и дальше за горизонт — на другие, мелкие острова, в спрятанные неизвестно где пещеры. Культура, как и всегда, воссоздана и передана безупречно — даже на сороковом часу прохождения я не уставал любоваться статуями и зданиями. Для кого-то Odyssey вполне станет бюджетным путешествием в Грецию. Возможно, более подробным, свободным и познавательным, чем реальная поездка в Афины. Уж поспорить с упрямым и философствующим Сократом там точно не выйдет, а тут — пожалуйста.

И все это, конечно, очень странно. На чужих идеях, чужих механиках, концепции, которую уже засветили в прошлогодней Origins, при том же отношении к сюжету из «Одиссеи» выходит невероятная, затягивающая игра — ее даже хочется назвать свежей, правда, непонятно, за что. Ее легко можно рекомендовать тем, кто раньше любил, но в последние годы воздерживался от очередных Assassinʼs Creed — это тот самый момент, когда снова можно с удовольствием причаститься.

В первой версии материала мы опубликовали скриншоты из Assassinʼs Creed Origins — предыдущей игры серии. «Медуза» приносит извинения Ubisoft и фанатам игры.