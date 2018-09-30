шапито
Путешествие в Древнюю Грецию, вестерн от авторов GTA и ужасы по Лавкрафту «Медуза» выбрала лучшие видеоигры октября
Forza Horizon 4
Для кого: для любителей гонок и тюнинга
Рекомендуемый возраст: 6+
Дата выхода: 2 октября на PC и Xbox One
Need for Speed долгие годы была главной «несерьезной» гонкой — из тех, где интересно кататься, но еще увлекательнее тюнинговать машину. К сожалению, начиная с середины 2010-х серия сильно испортилась (хотя несколько приятных исключений все-таки было) и уступила почетную позицию своим более гибким конкурентам — например, Forza Horizon.
В четвертой части Forza Horizon можно:
- играть с друзьями по сети;
- соревноваться в скорости с поездами;
- превратить старый драндулет в сверхзвуковую Ferrari (а вообще тут больше 450 разных машин);
- настроить управление до уровня серьезного симулятора (или наоборот — до простых гонок в духе Need for Speed).
Разработчики настолько детально проработали трассы, что воссоздали не только настоящие английские дороги, но даже выбоины на них. И теперь в Forza Horizon меняются времена года — зимой, например, озера на некоторых уровнях леденеют так, что можно срезать путь, проехав прямо по ним.
Assassinʼs Creed Odyssey
Для кого: для поклонников истории и игр с открытым миром
Рекомендуемый возраст: 16+
Дата выхода: 5 октября на PC, PS4 и Xbox One
К 2018 году историческая серия Assassinʼs Creed окончательно превратилась в ролевую игру, где герою нужно улучшать свои навыки и умения, самому выбирать реплики в диалогах (от этого зависит его судьба!) и гоняться за самой крепкой и красивой экипировкой. «Одиссея» максимально далеко ушла от концепции первых частей, в которых главным героям приходилось прятаться от стражников в толпе и подолгу выслеживать цель (сюжетных развилок и «прокачки» навыков там тоже не было).
Неизменным осталось одно — это все еще лучший и увлекательнейший способ изучить историческую эпоху, в этот раз — Древнюю Грецию. Здесь можно вскарабкаться на огромную статую Зевса, увидеть Афины и мраморные горы острова Парос, поболтать с Сократом, Пифией и Геродотом и поучаствовать в сражениях между спартанцами и афинянами. Также в игру впервые с 2014 года вернули полноценные путешествия и бои на кораблях, так что изучать мир «Одиссеи» можно не только на суше, но и на воде.
Super Mario Party
Для кого: для тех, кто часто устраивает вечеринки
Рекомендуемый возраст: 6+
Дата выхода: 5 октября на Nintendo Switch
Super Mario Party — это набор простых, но веселых мини-игр, лучшая альтернатива «Монополии» и «Колонизаторам». Вы сможете соревноваться с друзьями в умении ловить рыбу, гонять на самокатах, сражаться на резиновых молотках и «танках» и даже выяснить, кто лучше готовит (попробуйте сделать так, чтобы ничего не пригорело!).
WWE 2K19
Для кого: для Николая Фоменко и других любителей рестлинга
Рекомендуемый возраст: 13+
Дата выхода: 9 октября на PC, PS4 и Xbox One
Последние годы игры серии WWE сильно ругали фанаты — поклонникам не нравился медленный темп и уклон в сторону серьезных спортивных симуляторов. Замечание довольно справедливое, особенно если учесть, что речь вообще-то идет о рестлинге, который сам по себе предполагает нескромные обтягивающие трусы, истошные крики и зрелищную постановочную драму — например, с дерущимся Дональдом Трампом.
Разработчики услышали свою аудиторию и под ее давлением развернули WWE 2K19 в обратную сторону. Это снова веселый файтинг, в котором больше беззастенчивого дурачества, чем попыток изобразить спортивный симулятор. Теперь головы бойцов по желанию можно сделать огромными (напоминает милые фигурки Funko POP). Появился режим сражений по системе «башни» из Mortal Kombat — справляешься с одним противником и переходишь к следующему, более сильному.
Но самое классное — это система Payback. В случае приближающегося проигрыша можно воспользоваться специальной накопленной энергией и, к примеру, плюнуть оппоненту ядом в лицо или выключить в помещении свет и, словно Бэтмен, неожиданно возникнуть за спиной противника.
Call of Duty: Black Ops 4
Для кого: для любителей PUBG, Fortnite и других сетевых шутеров
Рекомендуемый возраст: 16+
Дата выхода: 12 октября на PC, PS4 и Xbox One
Последние 10 лет серия Call of Duty вполне успешно работала на два фронта. Для одних она была ежегодным сюжетным блокбастером со злодействующими актерами вроде Кевина Спейси и Кита Харингтона. Для других — эталонным, быстрым и злым сетевым шутером. Чуть менее технологичным и амбициозным, чем Battlefield, но не менее веселым и любимым.
В Black Ops 4 эту дуальность убрали. Новая Call of Duty исключительно про онлайновую стрельбу — сюжетную кампанию просто выкинули. Возможно, не зря. В этом году Black Ops 4 будет соревноваться с «королевскими битвами» Fortnite и PUBG. Для этого авторы игры придумали специальный режим под названием Blackout — работает он по всем правилам жанра battle royale: много-много людей (в бете было по 80 человек в матче) выкидывают на одну большую карту и заставляют вдумчиво сражаться.
Еще один большой плюс — в Black Ops 4 наконец-то добавили транспорт, чего от Call of Duty многие ждали очень и очень давно. Судя по отзывам обычных игроков и журналистов, участвовавших в бета-тестировании этого режима, из Call of Duty получилась отличная «королевская битва» — причем с меньшим количеством технических проблем, чем у вечно глючащего PUBG.
Lego DC Super Villains
Для кого: для любителей комиксов и Lego
Рекомендуемый возраст: 10+
Дата выхода: 16 октября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Lego-игры по комиксам DC кажутся куда более интересными и увлекательными, чем дорогие фильмы про Бэтмена, Супермена и Чудо-женщину. И речь даже не про гипнотизирующий эффект от собирательства монеток (за годы это так и не надоело!), а про сами сюжеты. Авторы Lego-игр внимательно изучают комикс-вселенную и черпают из нее только лучшие истории, которые увлекают не только детей, но и взрослых.
В центре Lego DC Super Villains — команда злодеев, состоящая из Джокера, Харли Квинн, Лекса Лютора и других иконических бандитов. Лига Справедливости пропала неизвестно куда, их место заняли двойники из параллельной вселенной, называющие себя Преступным Синдикатом. Поэтому спасать мир на этот раз придется тем, кто обычно доставляет проблемы праведным героям в плащах и цветных трико. Все это звучит как вольный пересказ довольно важного сюжета сценариста Джеффа Джонса из комиксов про Лигу Справедливости.
Ну и самый приятный момент, в Lego DC Super Villains игрокам позволят с нуля создать своего персонажа — этого играм про детский конструктор и не хватало.
Soulcalibur VI
Для кого: для усидчивых и перфекционистов
Рекомендуемый возраст: 13+
Дата выхода: 19 октября на PC, PS4 и Xbox One
Soulcalibur — сложный соревновательный файтинг для тех, кто готов часами оттачивать свои умения сражаться за разных персонажей. Сюжет шестой части раскроет давние тайны этой вселенной, а геймплей уделит внимание защитным приемам — под них разработана специальная система Reversal Edge, которая позволяет отражать и использовать себе на пользу самые неожиданные атаки оппонентов. А еще в игре в качестве одного из доступных бойцов появится ведьмак Геральт. Тут нет ничего удивительного — до этого в серии уже гостили Дарт Вейдер и Эцио Аудиторе из Assassinʼs Creed.
Just Dance 2019
Для кого: для танцоров и тех, кто хочет взрывать вечеринки
Рекомендуемый возраст: 6+
Дата выхода: 23 октября на PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Танцевальной серии Just Dance можно не меняться вообще — на самом деле, всем практически без разницы, версию какого года друзья запускают на своих вечеринках, на веселье это обычно никак не сказывается. Потребность у аудитории Just Dance всегда одна — посмеяться и зажигательно сплясать, а в этом у серии каких-то особенно серьезных конкурентов и нет.
В Just Dance 2019 прозвучат ремикс Бруно Марса и Cardi B на песню «Finesse», хит корейской поп-группы Big Bang под названием «Bang Bang Bang» и трек «Sweet Sensation» американского певца Flo Rida. Честно говоря, все это не слишком важно, ведь для игры давно придумали подписочный сервис Just Dance Unlimited. В нем доступно более 400 композиций, а этого хватит на почти бесконечное число вечеринок. Также в детском режиме появятся восемь новых танцев. Родители смогут разучить и исполнить их вместе со своим ребенком.
Red Dead Redemption 2
Для кого: для любителей вестернов, криминальных драм и GTA
Рекомендуемый возраст: 16+
Дата выхода: 26 октября на PS4 и Xbox One
Вокруг Red Dead Redemption 2 образовалась непривычная для высокого сезона «прогалина»: издатели в страхе сдвинули даты выхода своих видеоигр, чтобы не столкнуться лоб в лоб с вестерном Rockstar. Их можно понять, ведь Red Dead Redemption 2 — важнейшая игра за последние несколько лет. Скорее всего, она изменит представления об этой игре и станет новым качественным скачком, после которого все другие игры с открытым миром будут казаться устаревшими и неловкими — именно это пять лет назад произошло с GTA 5, которую тоже создала Rockstar.
Самое главное, что Red Dead Redemption 2 задает новый и очень правильный тренд для всей индустрии. Rockstar прорабатывает детали открытого мира, а не просто увеличивает его размеры. Кажется, из их игры вырезали весь вакуум, характерный для чего-то более конвейерного вроде Assassinʼs Creed. Вместо чересчур огромных и полупустых уровней Rockstar сделала локации поменьше, но там куда больше жизни — поэтому в Red Dead Redemption 2 более 200 видов животных. Поэтому тут нашлось место совершенно безумным деталям вроде конских тестикул, которые сжимаются на морозе. Поэтому авторы стирают различия между сюжетными и побочными миссиями — чтобы все это выглядело как цельное произведение, как некая экспериментальная среда, в которой можно делать вообще все, что захочется.
Ради таких игр нужно заранее разбираться со всеми делами и брать полноценный отпуск — это опыт, который нельзя получить ни в фильмах, ни в сериалах, ни в книгах.
Call of Cthulhu: The Official Video Game
Для кого: для поклонников Лавкрафта и любителей ужасов
Рекомендуемый возраст: 16+
Дата выхода: 30 октября на PC, PS4 и Xbox One
Call of Cthulhu — игра, основанная на историях о спящем в океане божестве по имени Ктулху, придуманном Говардом Лавкрафтом. Главный герой, частный детектив Эдвард Пирс, приезжает в обветшалый рыбацкий городок, чтобы расследовать предполагаемое убийство известной художницы Сары Хокинз и ее мужа Чарльза.
Постепенно Пирса втягивают в творящуюся в городе чертовщину — он начинает бояться собственной тени; ужасы буквально сводят его с ума, причем до такой степени, что он сам умудряется выдумывать новые детали расследования. Все это напрямую влияет на геймплей — правда, до сих пор непонятно, как именно. Созданием Call of Cthulhu занимаются издатель Focus Home Interactive и студия Cyanide — все эти люди обожают экспериментировать, но, к сожалению, иногда их попытки выливаются в не слишком удачные и приятные видеоигры.