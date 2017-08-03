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PlayerUnknownʼs Battlegrounds: игра, которая обошла по популярности GTA V и догоняет Counter-Strike: GO
PlayerUnknownʼs Battlegrounds — одна из самых популярных игр прямо сейчас. Через сервис Steam в нее постоянно играют сотни тысяч пользователей. По статистике Steam за 3 августа, максимальное количество человек, одновременно зашедших в игру, составило 479 тысяч. Это немногим меньше Counter-Strike: GO, занимающей вторую строчку в статистике, и в шесть раз больше, чем в GTA V На первом месте с большим отрывом — традиционно Dota 2.
В июле в PlayerUnknownʼs Battlegrounds одновременно играли больше людей, чем когда-либо одновременно подключались через Steam к Fallout 4 и все той же GTA V.
PlayerUnknownʼs Battlegrounds — онлайн-шутер, в котором одновременно соревнуются до 100 человек. Игроков выбрасывают с самолета на огромный остров примерно 8×8 километров. С собой у них нет ни оружия, ни снаряжения, — все это нужно искать на местности (предметы случайно разбросаны по карте).
После этого игроки начинают охоту друг на друга. Чтобы они не сидели на месте, в игру введено понятие безопасной зоны: вокруг случайной точки на карте появляется круг, его радиус постепенно уменьшается. Тот, кто оказывается за пределами круга, постепенно получает урон и в итоге может погибнуть.
Чтобы еще сильнее поощрить передвижение игроков и столкновения между ними, над картой иногда пролетает самолет, сбрасывающий полезные предметы в случайных местах. Кроме того, на участок, в котором сидит игрок, иногда может обрушиться артиллерийский удар.
В PlayerUnknownʼs Battlegrounds можно играть поодиночке или небольшими командами до четырех человек. Побеждает тот, кто остается в живых последним. Раунд в среднем длится около получаса.
PlayerUnknownʼs Battlegrounds вышла в марте 2017 года. Точнее, она еще не вышла, но в нее уже четыре месяца как можно поиграть. Благодаря функции Early Access в цифровом магазине Steam: пользователи могут купить недоделанную игру и попробовать ее еще в процессе разработки. И создатели Battlegrounds продолжают ее совершенствовать, ориентируясь в том числе на реакцию игроков.
За первые четыре месяца было продано шесть миллионов копий игры. Полноценный выход Battlegrounds запланирован на конец 2017 года.
В PlayerUnknownʼs Battlegrounds основным был режим от третьего лица, но игроки могли переключаться на вид от первого лица. В начале августа появилась возможность играть на серверах, где у всех включен вид только от первого лица.
Игра доступна только на Windows. Купить ее можно только в Steam, она стоит 29,99 евро (в России — 899 рублей). Версии для Xbox One и PlayStation 4 разработчики планируют выпустить после того, как доделают Windows-версию.