PlayerUnknownʼs Battlegrounds: игра, которая обошла по популярности GTA V и догоняет Counter-Strike: GO

PlayerUnknownʼs Battlegrounds — онлайн-шутер, в котором одновременно соревнуются до 100 человек. Игроков выбрасывают с самолета на огромный остров примерно 8×8 километров. С собой у них нет ни оружия, ни снаряжения, — все это нужно искать на местности (предметы случайно разбросаны по карте).