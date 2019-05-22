Вокруг шум: «Игра престолов», 8 сезон, 6 серия Джордж Мартин всех троллит, сериал урезают до минуты, Бран щеголяет без штанов

Джордж Мартин снова всех троллит

«Чем все закончится? Я постоянно слышу эти вопросы. Тем же, чем и сериал? Или как-то иначе? Что же… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да», — вот что он написал в своем блоге после выхода заключительной серии.

Мартину кажется глупым вопрос что считать настоящим финалом саги — книгу или сериал. Вот, говорит, дождетесь выхода последнего романа, тогда и поспорите в интернете. Когда именно он допишет хотя бы предпоследний том, писатель, естественно, не уточнил.

Обновление. Джордж Мартин в своем блоге назвал примерную дату окончания работ над «Ветрами зимы» — предпоследней книги цикла. Писатель постарается завершить ее к концу июля 2020 года. В это время в Веллингтоне пройдет премия «Хьюго», ведущим которой станет Мартин.

Хотя финал книжной серии еще неизвестен, издание The Verge выпустило колонку с извинениями перед Джорджем Мартином. По мнению автора сайта Чейма Гартенберга, на примере телесериала видно, как непросто закончить что-то настолько сложное и объемное вроде «Песни льда и пламени». Гартнберг заключает: вовсе не факт, что у Мартина получится лучше, чем у создателей шоу — если он вообще когда-нибудь завершит цикл.

Пока Мартин занят производством пяти шоу для HBO. При этом только три из них имеют отношение к «Игре престолов».