Вокруг шум: «Игра престолов», 8 сезон, 6 серия Джордж Мартин всех троллит, сериал урезают до минуты, Бран щеголяет без штанов
Внимание, спойлеры! Если вы еще не видели заключительную серию восьмого сезона, почитайте рецензию на новый фильм Тарантино — там почти без спойлеров.
Чехия поддержала Шесть Королевств
Министерство иностранных дел Чехии на своей странице в фейсбуке поздравило жителей Вестероса с окончанием затянувшейся гражданской войны. В посте содержится спойлер — в нем раскрывается, что новым королем избран Бран Старк. По мнению МИДа, его назначение поможет укрепить стабильность в государстве.
Джордж Мартин снова всех троллит
«Чем все закончится? Я постоянно слышу эти вопросы. Тем же, чем и сериал? Или как-то иначе? Что же… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да», — вот что он написал в своем блоге после выхода заключительной серии.
Мартину кажется глупым вопрос что считать настоящим финалом саги — книгу или сериал. Вот, говорит, дождетесь выхода последнего романа, тогда и поспорите в интернете. Когда именно он допишет хотя бы предпоследний том, писатель, естественно, не уточнил.
Обновление. Джордж Мартин в своем блоге назвал примерную дату окончания работ над «Ветрами зимы» — предпоследней книги цикла. Писатель постарается завершить ее к концу июля 2020 года. В это время в Веллингтоне пройдет премия «Хьюго», ведущим которой станет Мартин.
Хотя финал книжной серии еще неизвестен, издание The Verge выпустило колонку с извинениями перед Джорджем Мартином. По мнению автора сайта Чейма Гартенберга, на примере телесериала видно, как непросто закончить что-то настолько сложное и объемное вроде «Песни льда и пламени». Гартнберг заключает: вовсе не факт, что у Мартина получится лучше, чем у создателей шоу — если он вообще когда-нибудь завершит цикл.
Пока Мартин занят производством пяти шоу для HBO. При этом только три из них имеют отношение к «Игре престолов».
«Игра престолов» — ультракороткая версия
Хочется пересмотреть сериал, но нет свободного времени? Ничего — фанаты уже нарезали полутораминутное видео, в которое вставили по одной секунде из каждого эпизода «Игры престолов».
Так, а это что такое???
Актеры «Игры престолов» выложили в соцсети поздравления и фотографии со съемок. И к некоторым у нас есть вопросы! Вот, к примеру, снимок из инстаграма Софи Тернер (Санса Старк).
- Санса что, вейпит?
- Почему у Брана бутылка на голове?
- Где вообще его штаны?!
- Что торчит у него из-под ноги? Стрелы?! 😨
- К Арье вопросов нет!
А также! Да, Джон Сноу (Кит Харингтон) гримировал своих коллег по съемочной площадке.
Актеры тоже удивлены финалом (но в целом довольны)
В интервью с Entertainment Weekly Мэйси Уильямс (Арья Старк) призналась, что сожалеет о том, что ее героиня так и не убила Серсею. Она до последнего надеялась, что под личиной Джейме Ланнистера кроется Арья, наконец настигшая своего давнего врага.
Лина Хиди (Серсея) тоже думала, что ее персонажа убьет младшая дочь Неда Старка. В итоге смерть Серсеи получилась совсем не такой, какой ее представляла актриса. Тем не менее, Хиди отмечает, что развязка получилась «поэтичной».
Джейсон Момоа, чей герой кхал Дрого погиб еще в первом сезоне, тоже посмотрел финал. И вот его реакция на смерть Дейенерис — он ругается, рычит и оскорбляет Джона Сноу.
Эмилии Кларк (Дейенерис) сцена с убийством ее героини показалась «красивой». Но актриса переживала по другим причинам — ей было важно мнение Бейонсе. Дело в том, что певица подошла к ней на вечеринке после церемонии «Оскар» и призналась, что очень любит Дейенерис. Кларк испугалась, что мать драконов разонравится Бейонсе после того, как ее героиня превратится в диктатора.
А как же петиции с требованием переснять восьмой сезон? Вот мнение Софи Тернер: ей подобные инициативы кажутся неуважением к команде и сценаристам, которые столько лет трудились над сериалом. То, как завершилась история Сансы, ее вполне устраивает.
Знаете, кто по-настоящему доволен финалом? Бран — Айзек Хемпстед-Райт. Актер поделился своими впечатлениями от последнего сезона (да и вообще от съемок в главном сериале современности) в колонке для The Hollywood Reporter.
В разговоре с Entertainment Tonight Хемпстед-Райт заявил, что ожидал совсем другого финала. Он, как и многие фанаты, считал Брана замаскированным Королем Ночи.
Эмилия Кларк изучала выступления Гитлера
Эмилия Кларк два месяца готовилась к сцене с речью Дейенерис перед дотракийцами и Безупречными. Она просматривала выступления диктаторов (в том числе и Гитлера) и пыталась выяснить, можно ли понять их слова без знания языка. Оказалось, что да — а значит, и сыграть нужно было так, чтобы зрители как можно меньше смотрели на субтитры и лучше прониклись моментом.
Актриса волновалась и думала, что на съемках обязательно запутается в тексте. В реальности же у нее все получилось с первого дубля.
Робин Аррен очень изменился за лето (да!)
После заключительной серии многие бросились искать аккаунт бразильского актера Лино Фасиоля. Зрители помнили его совсем другим. В сериале он играл Робина Аррена, болезненного мальчика, которого мать долго кормила грудью. Даже в описании своего твиттер-аккаунта Фасиоль представлялся «странным парнем из „Игры престолов“».
В финале же он заметно преобразился — не все узнали в нем Робина Аррена. Вот как он теперь выглядит:
Посмотрите: Джейме Ланнистер мечом открывает банку огурцов
Николай Костер-Вальдау поучаствовал в скетче, снятом для вечернего шоу Джимми Киммела. По сюжету, его герой Джейме Ланнистер стал частью американского ситкома «Полный дом». В сценке участвуют актеры из этого шоу — Боб Сагет и Дейв Кулир.
Ждете сериал о приключениях Арьи Старк? Зря
Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что у «Игры престолов» не будет прямых продолжений. Более того, герои не появятся в других шоу — новые сериалы в мире Джорджа Мартина будут самостоятельными. Идею снимать сиквелы или спин-оффы про уже знакомых персонажей Блойс назвал бессмысленной. Повторяться и выпускать точно такое же шоу он не хочет.
При этом Блойс отметил, что телеканал был готов продлить «Игру престолов» еще на пять сезонов. Однако шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс решили ограничиться всего двумя сезонами, состоящими из тринадцати эпизодов. По мнению Блойса, без их участия сериал продолжить было бы невозможно.
«Игра престолов» закончилась. Но сериал продолжает жить в мемах
Один из самых забавных — про кадр из финальной серии, где Дрогон расправляет крылья позади Дейенерис.
Пользователь твиттера jhilll1181 заявил, что этот момент (который некоторые считают безвкусным) нужно изучать на уроках по киноведению. Фраза стала мемом: актеры, журналисты и другие пользователи уже несколько дней публикуют свои версии фрагментов из фильмов и сериалов, на которые непременно нужно обратить внимание кинематографистам.
«Игра престолов» — это про что? Объясняют зрители
Ведущий рубрики «Голос улиц» в телешоу «Вечерний Ургант» Константин Анисимов отправился на «РЖД Арену», где показывали финальную серию «Игры престолов», и попросил фанатов кратко объяснить ее сюжет. Вот что получилось!
Бонус: «Игра престолов» + советские мультфильмы
Российский иллюстратор Прокопий Уляшов изобразил героев «Игры престолов» в образе персонажей из советских мультфильмов. Так Пятачок стал Джоном Сноу, Карлсон — Тирионом Ланнистером, а Чебурашка — Дейенерис.