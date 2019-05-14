«Игра престолов» подходит к концу — и с каждой серией мемов становится все больше (что же будет после финала шоу, до которого осталась всего неделя?!).

Мы отобрали самые смешные шутки про пятый эпизод восьмого сезона и разделили их на две категории: безобидные спойлеры без контекста и реальные спойлеры. Пересказ серии можно почитать вот здесь.

Если вы совсем не хотите ничего знать о пятом эпизоде, посмотрите на Джона Уика, который внезапно оказался белорусом.

Мемы со спойлерами без контекста

Вот сейчас точно будут спойлеры. Страшные. Бегите, пока можете!

Мемы со спойлерами