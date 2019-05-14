Вокруг шум: пятая серия последнего сезона «Игры престолов» Мемы про колокола, реакция актеров и отросшая рука Джейме (это фейк!)

Арья — всадник Апокалипсиса

В конце эпизода, уже после сожжения Королевской Гавани, Арья встречает белую лошадь. На ней дочь Неда Старка уезжает прочь из города. Скорее всего, это отсылка к всадникам Апокалипсиса, а именно — к Смерти.

Вот фрагмент из откровения святого Иоанна Богослова: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя „смерть“; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными». Отсылка кажется вполне уместной: в конце концов, Арья служила Многоликому, богу смерти. Да и предводителя армии мертвых убила тоже она.

Интернет-художник BossLogic уже нарисовал свой фан-арт.

Лошадь мог послать Бран, который умеет брать под контроль животных.