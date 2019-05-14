Вокруг шум: пятая серия последнего сезона «Игры престолов» Мемы про колокола, реакция актеров и отросшая рука Джейме (это фейк!)
Внимание, спойлеры! Если вас это не устраивает, посмотрите на Леонида Якубовича, сражающегося с героями Mortal Kombat.
Варис травил Дейенерис
Помните слова великого мейстера Пицеля из первого сезона шоу? Он заявил Неду Старку, что яды используют только женщины, трусы и евнухи. Вероятно, тогда мейстер случайно заспойлерил финал «Игры престолов»: судя по диалогу из пятой серии восьмого сезона, Варис отравил (или как минимум пытался отравить) Дейенерис с помощью одной из своих «маленьких пташек».
Мать дракона явно подозревала неладное — и потому отказывалась от еды. Журналисты BuzzFeed предполагают, что, возможно, Дейенерис убьют не Арья или Джон Сноу, а именно лорд Варис — с помощью своего яда.
Арья — всадник Апокалипсиса
В конце эпизода, уже после сожжения Королевской Гавани, Арья встречает белую лошадь. На ней дочь Неда Старка уезжает прочь из города. Скорее всего, это отсылка к всадникам Апокалипсиса, а именно — к Смерти.
Вот фрагмент из откровения святого Иоанна Богослова: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя „смерть“; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными». Отсылка кажется вполне уместной: в конце концов, Арья служила Многоликому, богу смерти. Да и предводителя армии мертвых убила тоже она.
Интернет-художник BossLogic уже нарисовал свой фан-арт.
Лошадь мог послать Бран, который умеет брать под контроль животных.
Джейме отрастил руку. На самом деле нет
Стакан кофе из предыдущей серии взволновал фанатов: теперь ошибки видят даже там, где их нет. В соцсетях телеканал HBO раскритиковали за то, что в новом эпизоде у Джейме Ланнистера якобы отросла рука. В твиттере можно увидеть вот такие сообщения: «Этот сезон — худший во всем! А теперь ********* [отвалите]».
Вот только это не кадр из сериала, а обычное промофото, которое выложили (а после удалили) на сайт HBO. По словам Лины Хиди, исполнительницы роли Серсеи, обычно эти снимки делаются на съемочной площадке, еще до применения спецэффектов.
В самом эпизоде ошибок нет — Джейме носит свой протез.
Реакция актеров сериала
Интереснее всего следить за реакцией актеров на новую серию в их инстаграмах. Например, Николай Костер-Вальдау (Джейме) записал короткое видео с самим собой. Актер просто грустно смотрит в камеру и молча вздыхает.
А это мать дракона Эмилия Кларк: «Вот чего мне стоили не только съемки, но и просмотр пятой серии!»
Лина Хиди в своем инстаграме признается в любви Костер-Вальдау (их герои погибли в этом эпизоде).
И Костер-Вальдау отвечает ей тем же.
Гора же хвастается своим устрашающим гримом (и почему-то гавкает).
Про детей, названных в честь кхалиси
Дейенерис в первых сезонах: смелая, справедливая правительница, захватывающая земли и освобождающая рабов. Родители по всему миру: хм, назвать ребенка в ее честь — отличная идея!
Дейенерис в восьмом сезоне: спит с племянником, уничтожает Королевскую Гавань, убивает мирных жителей. Родители по всему миру: погодите, что?!
Родители, с которыми поговорил BuzzFeed, не жалеют об имени, выбранном для своих детей. Некоторые назвали ребенка в честь Кхалиси, потому что имя показалось им необычным. Другие просто любят героиню и считают, что Дейенерис просто берет то, что хочет.
Примерно того же мнения придерживаются владельцы животных по кличке Кхалиси.
Мемы про колокол (и бойню в Королевской Гавани)
Если после четвертой серии все шутили про стакан кофе, то после пятой — про колокола, которые проигнорировала Дейенерис. Их звон означал, что Королевская Гавань сдалась. Вот только мать дракона это не остановило!
Нажмите на пост, чтобы увидеть полную версию картинки (твиттер ее обрезал).
Остальные мемы мы собрали в отдельный материал.
Джордж Мартин — о книгах, которые никак не выпустит
Джордж Мартин опубликовал новый пост в своем блоге с заголовком «Идиотизм в интернете». В нем писатель ответил на слухи о том, что выход двух последних книг цикла («Ветра зимы» и «Грезы о весне») якобы специально задерживают из-за шоу.
По его словам, к работе над «Грезами о весне» он еще даже не приступал. «[Мои издатели], как и я сам, зарабатывают миллионы долларов на каждой новой книге цикла „Песнь льда и пламени“. Придерживать их нет никакого смысла». Писатель подчеркнул, что его романы поднимают интерес к шоу, а шоу, соответственно, поднимает интерес к его романам.
Мартин подчеркнул, что шоураннеры «Игры престолов» были бы счастливы, если бы он выпустил «Ветра зимы» еще пару лет назад (при этом больше всех был бы рад он сам). В конце поста автор призвал не верить всему, что пишут в интернете.
Бонус: трейлер документального фильма об «Игре престолов» от HBO
Фото в анонсе: HBO / «Амедиатека»