Леонид Якубович избил героев Mortal Kombat банкой огурцов. Останки поверженных противников он убрал пылесосом

Леонида Якубовича знают как актера, писателя и, самое главное, ведущего передачи «Поле чудес». Теперь его запомнят еще и как бесстрашного бойца из игры Mortal Kombat — и все благодаря ролику российского аниматора Алексея Dex.

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В видео ведущий сражается с персонажами знаменитого файтинга: Саб-Зиро, Скорпионом, Сектором и другими. В бою Якубович использует инвентарь из «Поля чудес» — от немецкого моющего пылесоса до банки с огурцами, которой он безжалостно избивает противников.

«В сущности, вы уже не нужны», — бесстрастно комментирует Якубович, раскидывая вражеские «тройки игроков». В конце ролика ведущий выходит против главного босса игры, но тот отказывается с ним сражаться: просто забирает призы (айфон, чайник, стиральную машину) и в страхе убегает прочь.