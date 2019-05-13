В чем секрет Джона Уика? Во-первых, он любит собак. Во-вторых, он боевой белорус (да) 🇧🇾

Это канадский актер Киану Ривз. Многие знают его, к примеру, по «Матрице» и «Джону Уику» — киносериалу о киллере по прозвищу Баба-яга.

Niko Tavernise / Lionsgate

Несмотря на профессию, Уик — человек чести: заботится о собаках, убивает исключительно негодяев. Посмотрите, как красиво он с ними расправляется!

Ex Hitman

Биография героя долгое время оставалась загадкой: где он тренировался? Как стал самым опасным наемником в кино? Ответ прост: Уик — белорусский сирота. И, к тому же, занимался балетом (борьбой тоже!).

Об этом стало известно из рецензии журналиста The Wrap на третью часть киносериала, которая выйдет в России 16 мая. «Хотите — верьте, хотите — нет, но в контексте фильма предыстория [Уика] и правда смотрится уместно», — написал критик.

После материала The Wrap на происхождение Уика обратили внимание белорусские издания. Заголовки такие: «Всюду наши! По сценарию главный герой фильма „Джон Уик“ родом из Беларуси».

Белоруса-Уика заметили и пользователи твиттера:

Кроме того, уже есть идея для четвертой части:

Трейлер третьей части можно посмотреть ниже. Теперь он воспринимается совсем иначе!

Central Partnership