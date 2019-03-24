Киану Ривз никого не убивает! Вышел новый трейлер «Джона Уика 3» — и он удивительно милый
Студия Lionsgate выпустила необычный трейлер боевика «Джон Уик 3». В нем нет ни одной сцены насилия. Все потому, что выход трейлера приурочен к Национальному дню щенков — изобретенному в США празднику, который отмечается 23 марта.
У Джона Уика (Киану Ривз), который плохо ладит с людьми, особенные отношения с собаками. Сюжет первой части фильма построен на том, что герой мстит банде гангстеров за убийство пса, которого ему перед смертью подарила жена. В конце фильма, расправившись с врагами, Джон Уик находит нового питомца — питбуля из приюта. Их дружбе и посвящен новый трейлер.
А для тех, кто смотрит фильмы про Джона Уика не ради его питбуля, а ради экшн-сцен, Lionsgate 21 марта выпустила традиционный трейлер — с драками и погонями. Правда, без собак и там не обошлось.