Студия Lionsgate выпустила необычный трейлер боевика «Джон Уик 3». В нем нет ни одной сцены насилия. Все потому, что выход трейлера приурочен к Национальному дню щенков — изобретенному в США празднику, который отмечается 23 марта.

У Джона Уика (Киану Ривз), который плохо ладит с людьми, особенные отношения с собаками. Сюжет первой части фильма построен на том, что герой мстит банде гангстеров за убийство пса, которого ему перед смертью подарила жена. В конце фильма, расправившись с врагами, Джон Уик находит нового питомца — питбуля из приюта. Их дружбе и посвящен новый трейлер.

John Wick: Chapter 3 — Parabellum (2019 Movie) «Happy National Puppy Day» — Keanu Reeves Lionsgate Movies

А для тех, кто смотрит фильмы про Джона Уика не ради его питбуля, а ради экшн-сцен, Lionsgate 21 марта выпустила традиционный трейлер — с драками и погонями. Правда, без собак и там не обошлось.

John Wick: Chapter 3 — Parabellum (2019 Movie) New Trailer — Keanu Reeves, Halle Berry Lionsgate Movies

Еще больше драк и погонь! Киану Ривз убегает на коне от мотоциклистов с катанами в первом трейлере «Джон Уик 3». Посмотрите его прямо сейчас