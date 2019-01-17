Киану Ривз убегает на коне от мотоциклистов с катанами в первом трейлере «Джон Уик 3». Посмотрите его прямо сейчас

Студия Lionsgate выпустила трейлер третьей части боевика про наемного убийцу Джона Уика (Киану Ривз). Режиссером, как и в двух предыдущих фильмах, выступил Чад Стахелски.

Lionsgate Movies

После событий второй части за голову Уика назначена цена в 14 миллионов долларов. Заручившись помощью наемницы по имени София (Холли Берри), герой Ривза пытается сбежать от охотящейся на него «Гильдии убийц».

В России «Джон Уик 3» выйдет 16 мая.