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Киану Ривз убегает на коне от мотоциклистов с катанами в первом трейлере «Джон Уик 3». Посмотрите его прямо сейчас
Meduza
Студия Lionsgate выпустила трейлер третьей части боевика про наемного убийцу Джона Уика (Киану Ривз). Режиссером, как и в двух предыдущих фильмах, выступил Чад Стахелски.
После событий второй части за голову Уика назначена цена в 14 миллионов долларов. Заручившись помощью наемницы по имени София (Холли Берри), герой Ривза пытается сбежать от охотящейся на него «Гильдии убийц».
В России «Джон Уик 3» выйдет 16 мая.