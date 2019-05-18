Виктор Ветеринаров

Бран станет новым Королем Ночи: на нем была метка и в его присутствии умер предыдущий лидер белых ходоков. Младший Старк знал, что Дейенерис сожжет Королевскую Гавань, так как видел будущее, но никому не рассказал — ведь он заинтересован в войне на юге между Бурерожденной и домами Семи Королевств.

При этом Бран сохранит часть своей личности и будет преследовать свои цели. В этой истории нет места Сансе или Джону, потому они обречены. При Бране Север обретет другой облик. В итоге война приведет к разрушению существующей системы, становлению нового Севера и истощению раздробленного юга.

Интриги и игра престолов уйдут в прошлое вместе с Железным троном и эрой драконов. Лед победит пламя.