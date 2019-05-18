На Железном троне — Эд Ширан, Бран — новый Король Ночи, а зрители — поседеют Чем закончится «Игра престолов» по версии читателей «Медузы»
За несколько дней до выхода последней серии «Игры престолов» мы попросили читателей предсказать финал шоу: кто из персонажей умрет, а кто окажется на Железном троне и будет править Семью Королевствами. Нам прислали более полутора тысяч теорий; среди них есть безумные, смешные и весьма правдоподобные. Мы отобрали лучшие — возможно, некоторые предсказания и правда сбудутся. ⚔️
Разумеется, спойлеры!
Никита Белкин
В последней серии Дейенерис убьет всех, а Бран воткнет в себя кинжал из драконьего стекла, чтобы стать новым Королем Ночи — и победить Дейенерис.
Рифат
Чем закончится «Игра престолов»? Тем, что я поседею.
Антон
Арья убьет Дейенерис, наденет ее лицо и от ее имени отречется от престола в пользу Джона.
Михаил Полянский
Дейенерис убьет Джона и умрет сама. Арья примет образ Джона. Санса догадается, что Джон — это на самом деле Арья. Арья подсыпет своей сестре яд. Дракон съест Сансу и умрет. Арья в образе Джона станет королем!
У девочки нет имени
Одна белокурая сука огребет нормально!
Анастасия
Джон закалит свой меч в крови любимой, как и напророчено Обещанному принцу. Попутно убьет Серого Червя. Санса же станет править Семью Королевствами, ее десницей будет Тирион. Джон будет Королем Севера, Брана сделают десницей.
Вадим
Бронн Черноводный взойдет на престол. А остальные… пусть готовятся к смерти!
Виктор Ветеринаров
Бран станет новым Королем Ночи: на нем была метка и в его присутствии умер предыдущий лидер белых ходоков. Младший Старк знал, что Дейенерис сожжет Королевскую Гавань, так как видел будущее, но никому не рассказал — ведь он заинтересован в войне на юге между Бурерожденной и домами Семи Королевств.
При этом Бран сохранит часть своей личности и будет преследовать свои цели. В этой истории нет места Сансе или Джону, потому они обречены. При Бране Север обретет другой облик. В итоге война приведет к разрушению существующей системы, становлению нового Севера и истощению раздробленного юга.
Интриги и игра престолов уйдут в прошлое вместе с Железным троном и эрой драконов. Лед победит пламя.
Андрей
Дейенерис казнит Тириона, но тот выживет. Бронн убьет Дейенерис за свой замок, который ему пообещал Тирион. Джон будет стоять и смотреть.
Бран запустит новый жизненный цикл, вернет белых ходоков, починит стену и уничтожит всех.
Бурерожденный
Все друг друга переубивают. Лютоволк займет трон — и начнется собачья жизнь.
Артур
Дейенерис казнит Тириона как предателя. Джон ей такой: «Ты вообще спятила, алло!» И Арья шепотом Джону: «Давай, я ее грохну?» Джон ей в ответ: «Не, давай я лучше сам».
В итоге Джон прикажет убить Серого Червя и оставшихся дотракийцев и зарежет свою тетю Дейенерис. Арья застрелит Дрогона. Джон сядет на оплавленный Железный трон. Яра, Давос и Бриенна присягнут Джону. Старки выиграют. Занавес!
Женя
После массового геноцида жителей Королевской Гавани Дейенерис взойдет на престол и потребует беспрекословного подчинения. Она вынесет Тириону смертный приговор за организацию побега Джейме. Джон наконец поймет, что происходит — и убьет Дейенерис. После пережитого он окончательно отвергнет мысль о правлении и уйдет к одичалым.
На Железных островах Яра Грейджой станет королевой железнорожденных. Санса будет хранительницей Севера, а Арья вернется в Черно-белый дом и начнет служить безликому богу. Бран продолжит сидеть в Винтерфелле и пугающе глядеть на людей.
Руслан
Джон Сноу, Тирион и Давос отправятся в прошлое, чтобы собрать пять Камней Бесконечности. В конце серии Джон Сноу щелкнет пальцами и отправит Дейенерис в Эссос.
Лейла
Тирион убьет мать дракона, как в свое время его брат убил другого короля-Таргариена. И сам взойдет на престол.
Андрей
Дейенерис останется в затворничестве в своем Драконьем Камне. Ее не убьют — в отличие от ее последнего дракона. Возможно, Джон Сноу отречется от престола и останется с Дейенерис. Железный трон возьмет бастард Баратеона — Джендри, а Санса Старк станет полноправной властительницей Северных земель.
Пропадут бесследно и Арья, и Бран (сами так захотят). Тирион останется десницей у Джендри, они вместе восстановят Королевскую Гавань. Бриенна Тарт будет рыцарем при дворце Джендри вместе со своим оруженосцем Подриком.
Призрак
Не знаю, что будет. Мне плевать. Джон Сноу меня бросил. В пекло Железный трон. В пекло королей и королев. Мне холодно.
Андрей
Весточки Вариса дойдут до лордов Вестероса — вместе с Джоном Сноу и Арьей они пойдут на Дейенерис. После победы Сноу откажется от престола. Самым компромиссным вариантом будет Джендри.
Юнона
Железный трон уничтожат как символ тирании, Королевская Гавань лишится статуса столицы. Будут лишь отдельные королевства. Арья убьет Дейенерис и вместе с Джендри будет править в одном из этих королевств.
Ксения
Все произошедшее окажется затянувшимся видением Брана, после которого он передумает рассказывать Джону о его настоящих родителях. Далее все пойдет по сценарию, за исключением казни Вариса и бойни в Королевской Гавани. Серсею казнят, Дейенерис сядет на трон — все будут жить долго и счастливо.
Михаил
Варис жив. Ведь он на самом деле Таргариен, а лысым ходит, потому что маскирует белокурые волосы. Потому и огонь ему не страшен. Он возродится и поможет убить Дейенерис. На трон взойдут Санса и Тирион, так как Джон отречется от престола.
Илья
В финале было бы логично уничтожить Железный трон (вероятно, с помощью Дрогона), убить практически всех главных героев и децентрализировать Семь Королевств. Мораль сей басни такова: люди, даже победив смерть в лице Короля Ночи, все равно остались людьми — не смогли забыть старые обиды и объединиться. Так и перебили друг друга…
Игорь
История замкнется и все пойдет по кругу, но уже с другими действующими лицами. Думаю, все главные герои сериала умрут.
Андрей Опритов
Главный злодей сериала — Бран, он же Трехглазый ворон. Король Ночи на протяжении всей истории не давал ему покинуть Север и пытался остановить, когда тот перешел стену. Но ему помешали. Теперь всем в Вестеросе будет плохо, сериал закончится адом.
Петр
Железный трон займет Эд Ширан. У такого талантливого исполнителя не составит труда возглавить чарты Вестероса, а люди, уставшие от кровавых диктаторов, будут рады увидеть на троне не обезумевшего олигарха и тирана, а яркую медийную личность. Владимиру Зеленскому же удалось победить на выборах.
Керил
Надеюсь, все умрут. Уже никаких сил нет из каждого утюга слышать про эти «Престолы». Логика такая: если все погибнут, значит, будет меньше вероятность, что после «Игры престолов» сделают «Игры наследников престолов» или «Игры престолов. Молодежка. Новая жизнь». Или еще какую чепуху.
Я не знаю ни одного персонажа, кроме Шона Бина. Видео с его казнью я смотрел в подборке «Нарезка смертей Шона Бина». Надеюсь, он восстанет и станет самым главным королем королей. Доклад ретрограда окончен.