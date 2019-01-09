По «Игре престолов» снимают еще один сериал. Его события происходят за тысячи лет до Джона Сноу (нам расскажут, откуда взялись белые ходоки!)
В новом шоу, которое (пока неофициально) называется The Long Night — «Долгая Ночь», расскажут о происхождении белых ходоков и покажут «низвержение Вестероса» — переход от так называемого Века Героев к «темнейшему часу» в истории Семи Королевств.
Вероятно, сериал также затронет Войну за рассвет, в ходе которой люди объединились с Детьми Леса, чтобы остановить первое наступление белых ходоков (позже для этих целей были созданы Стена и Ночной дозор). Это событие и называют Долгой Ночью — по легендам, тогда зима продлилась целое поколение.
В приквеле могут появиться Брандон Строитель, основавший дом Старков (и построивший ту самую Стену, защищающую от белых ходоков), и Ланн Умный, от которого ведут свой род Ланнистеры. Оба персонажа жили в Век Героев.
Проектом занимается британская сценаристка и продюсер Джейн Голдман («Пипец», обе части Kingsman), она же стала шоураннером сериала. Вместе с Джорджем Мартином Голдман написала сценарий пилотного эпизода. Его поставит режиссер С. Дж. Кларксон, снимавшая сериал «Врачи» и пилот «Джессики Джонс».
Съемки шоу стартуют в начале 2019-го. Его премьера состоится не раньше 2020-го — руководство канала хочет выждать как минимум год после финала «Игры престолов».
Имена героев сериала пока не раскрывают, но вот кто в нем будет играть
Джейми Кэмпбелл Бауэр (молодой Грин-де-Вальд в «Фантастических тварях»)
Тоби Регбо (молодой Альбус Дамблдор в «Фантастических тварях»)
Наоми Эки (девятый эпизод «Звездных войн»)
Наоми Уоттс
Джорджи Хенли («Хроники Нарнии»)
Джош Уайтхаус («Полдарк»)
Полный список актеров, участвующих в съемках приквела «Игры престолов», можно увидеть тут.