По «Игре престолов» снимают еще один сериал. Его события происходят за тысячи лет до Джона Сноу (нам расскажут, откуда взялись белые ходоки!)

В новом шоу, которое (пока неофициально) называется The Long Night — «Долгая Ночь», расскажут о происхождении белых ходоков и покажут «низвержение Вестероса» — переход от так называемого Века Героев к «темнейшему часу» в истории Семи Королевств.

HBO / «Амедиатека»

Вероятно, сериал также затронет Войну за рассвет, в ходе которой люди объединились с Детьми Леса, чтобы остановить первое наступление белых ходоков (позже для этих целей были созданы Стена и Ночной дозор). Это событие и называют Долгой Ночью — по легендам, тогда зима продлилась целое поколение.

В приквеле могут появиться Брандон Строитель, основавший дом Старков (и построивший ту самую Стену, защищающую от белых ходоков), и Ланн Умный, от которого ведут свой род Ланнистеры. Оба персонажа жили в Век Героев.

Проектом занимается британская сценаристка и продюсер Джейн Голдман («Пипец», обе части Kingsman), она же стала шоураннером сериала. Вместе с Джорджем Мартином Голдман написала сценарий пилотного эпизода. Его поставит режиссер С. Дж. Кларксон, снимавшая сериал «Врачи» и пилот «Джессики Джонс».

Съемки шоу стартуют в начале 2019-го. Его премьера состоится не раньше 2020-го — руководство канала хочет выждать как минимум год после финала «Игры престолов».

Имена героев сериала пока не раскрывают, но вот кто в нем будет играть

Джейми Кэмпбелл Бауэр (молодой Грин-де-Вальд в «Фантастических тварях»)

ddp images / Sport Moments / Vida Press

Тоби Регбо (молодой Альбус Дамблдор в «Фантастических тварях»)

Richie Buxo / Splash News / Vida Press

Наоми Эки (девятый эпизод «Звездных войн»)

Doug Peters / EMPICS Entertainment / Scanpix / LETA

Наоми Уоттс

Екатерина Чеснокова / Sputnik / Scanpix / LETA

Джорджи Хенли («Хроники Нарнии»)

Brett D. Cove / Splash News / Vida Press

Джош Уайтхаус («Полдарк»)

O. Connor / AFP / PA Images / Scanpix / LETA

Полный список актеров, участвующих в съемках приквела «Игры престолов», можно увидеть тут.