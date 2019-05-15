Чем закончится «Игра престолов»? Кто умрет, а кто окажется на троне? Пришлите «Медузе» свои предсказания

Helen Sloan / HBO / «Амедиатека»

Внимание! Это материал для тех, кто уже посмотрел восьмой сезон, в противном случае — берегитесь спойлеров. 🤬 Если вас это не устраивает, взгляните на LEGO по мотивам «Очень странных дел».

«Игра престолов» близится к финалу: 20 мая телеканал HBO покажет заключительную серию главного фэнтезийного шоу последних лет. У поклонников осталось всего несколько дней, чтобы предсказать, как именно авторы закончат сериал.

Сядет ли Джон Сноу на Железный Трон? Умрет ли Дейенерис — ведь ее, кажется, травил Варис! А может, ее и вовсе убьет Арья? И неужели белые ходоки действительно побеждены — разве не было версии, что Бран и есть Король Ночи?

Пока мы не знаем ответов на эти вопросы, остается только строить теории. Расскажите «Медузе», каким вы видите финал «Игры престолов»: кто из героев умрет, кто будет править Семью Королевствами и какие неожиданные сюжетные повороты заготовили сценаристы. Мы отберем самые необычные теории и опубликуем их в отдельном материале.