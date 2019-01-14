Внимание! В тексте содержатся спойлеры к «Игре престолов». Если для вас это неприемлемо, почитайте о том, как певец Робби Уильямс издевается над своим соседом — Джимми Пейджем из Led Zeppelin.

Этот тизер — метафора

Телеканал HBO выпустил несколько промо-роликов к последнему сезону «Игры престолов». В первом из них показана карта Вестероса — по ней навстречу друг другу движутся лед и пламя. Очевидно, что лед — это силы Короля Ночи, а пламя — Дейнерис и ее союзники.

После этого вышел трехсекундный отрывок с кадрами из восьмого сезона. В нем Санса Старк впервые встречается с Дейнерис Таргариен; их, судя по всему, познакомил Джон Сноу. В видео Санса добровольно сдает ей Винтерфелл. Кроме того, на показанной в этом же ролике карте Семи Королевств видна армия у ворот Винтерфелла — скорее всего, это войско Дейнерис.

Третьим промо-роликом стал полноценный тизер восьмого сезона. Его следует воспринимать как метафору. Обратите внимание, что в нем нет фрагментов из будущих эпизодов — эти кадры сняли специально для продвижения сериала.

То же самое было, к примеру, и с седьмым сезоном. HBO выпускал тизер с участием Джона Сноу, Серсеи и Дейнерис. Там герои шоу под песню «Sit Down» занимали свои места: Винтерфелл, Железный Трон и замок Драконий Камень.