Бран — Король Ночи? Почему его не показали? И что это за перо в крипте Винтерфелла? Разбираем загадочный тизер 8 сезона «Игры престолов»
Внимание! В тексте содержатся спойлеры к «Игре престолов». Если для вас это неприемлемо, почитайте о том, как певец Робби Уильямс издевается над своим соседом — Джимми Пейджем из Led Zeppelin.
Этот тизер — метафора
Телеканал HBO выпустил несколько промо-роликов к последнему сезону «Игры престолов». В первом из них показана карта Вестероса — по ней навстречу друг другу движутся лед и пламя. Очевидно, что лед — это силы Короля Ночи, а пламя — Дейнерис и ее союзники.
После этого вышел трехсекундный отрывок с кадрами из восьмого сезона. В нем Санса Старк впервые встречается с Дейнерис Таргариен; их, судя по всему, познакомил Джон Сноу. В видео Санса добровольно сдает ей Винтерфелл. Кроме того, на показанной в этом же ролике карте Семи Королевств видна армия у ворот Винтерфелла — скорее всего, это войско Дейнерис.
Третьим промо-роликом стал полноценный тизер восьмого сезона. Его следует воспринимать как метафору. Обратите внимание, что в нем нет фрагментов из будущих эпизодов — эти кадры сняли специально для продвижения сериала.
То же самое было, к примеру, и с седьмым сезоном. HBO выпускал тизер с участием Джона Сноу, Серсеи и Дейнерис. Там герои шоу под песню «Sit Down» занимали свои места: Винтерфелл, Железный Трон и замок Драконий Камень.
Вы уже видели перо из тизера. Оно появлялось в пилотном эпизоде «Игры престолов»
В тизере восьмого сезона оставшиеся в живых Старки — Джон Сноу, Санса и Арья — спускаются в расположенную под Винтерфеллом крипту. Это знаковое воссоединение, последний раз Джон и Арья виделись еще в первом сезоне.
В ролике звучат голоса Лианны, Кейтилин и Неда Старков, будто бы обращенные к потомкам. При этом Джон, Арья и Санса проходят мимо могильных статуй героев предыдущих поколений Старков. В видео со статуи Лианны падает перо — то самое, которое еще в пилотной серии «Игры престолов» принес в крипту некогда влюбленный в нее король Роберт Баратеон, близкий друг Неда Старка. Именно это перо в четвертом эпизоде пятого сезона рассматривала Санса, спустившаяся в подземелья Винтерфелла вместе с Мизинцем.
Джон, Санса и Арья оказываются перед скульптурами, в которых узнают самих себя. В конце тизера крипта начинает леденеть, опавшее перо Баратеона покрывается инеем, а Старки обнажают оружие, готовясь к финальной схватке с Королем Ночи.
В тизере нет Брана Старка. Он что, и правда Король Ночи?
Многие решили, что это прямое подтверждение фанатской теории, которая предполагает, что Бран — и есть Король Ночи. Эта версия стала особенно популярна после выхода пятого сезона.
Вот основные тезисы:
- Брану приходят видения прошлого, с которыми ему удается взаимодействовать (в одном из флешбеков молодой Нед Старк словно бы слышит голос окликнувшего его сына).
- В одном из таких видений Бран наблюдал за тем, как дети леса вонзают кинжал из драконьего стекла в тело Короля Ночи, который тогда еще был человеком — именно они превратили его в белого ходока. В реальности тело Брана вздрагивает от этого удара — словно ранили его самого.
- Позже, в другом видении, Король Ночи хватает Брана за руку и оставляет на нем свою метку. Уже в реальности эта метка позволила белым ходокам попасть в пещеру Трехглазого Ворона и убить детей леса, Ходора и самого Трехглазого Ворона.
- Вероятно, безумный король Эйрис II Таргариен в своей голове слышал голос Бранна, который и велел ему всех сжечь. Якобы это были слова предупреждения о белых ходоках, подступающих к Стене.
- В седьмом эпизоде седьмого сезона ряды армии Короля Ночи выстраиваются в фигуру, напоминающую лютоволка — символ дома Старков.
Исполнитель роли Брана Старка, актер Айзек Хэмпстед-Райт, до начала съемок восьмого сезона считал теорию о Короле Ночи притянутой за уши, но допускал, что она может оказаться правдивой.