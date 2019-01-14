Певец Робби Уильямс захотел расширить подвал своего дома, установив там бассейн, — но это не понравилось его 75-летнему соседу, бывшему гитаристу группы Led Zeppelin Джимми Пейджу. Тот испугался, что строительные работы могут навредить его собственному жилищу.

Робби Уильямс Peter Nicholls / Reuters / Scanpix / LETA

В жалобе, поступившей в районный совет, сообщается, что Уильямс стал изводить Пейджа громкой музыкой, играющей у него во дворе. Уильямс включал песни Black Sabbath, Pink Floyd и Deep Purple, зная, что это расстроит Пейджа. Также из жалобы следует, что Уильямс изображал лидера Led Zeppelin Роберта Планта. Он якобы надевал парик с длинными волосами и запихивал подушку под одежду, имитируя живот музыканта.

Джимми Пейдж Lucy Young / REX / Vida Press

Неизвестно, кто именно написал жалобу в районный совет, — ее автором указан некий Джонни, однако у Пейджа действительно есть претензии к соседу. Представитель Уильямса назвал содержание поданного заявления выдумкой и чушью.