HBO показал пару секунд из 8 сезона «Игры престолов». Ох… Теперь о нормальном трейлере умоляет даже Netflix!

Во время 76 церемонии «Золотой Глобус» телеканал HBO показал четырехсекундный отрывок из восьмого (и последнего) сезона «Игры престолов». В нем Джон Сноу знакомит со своей сводной сестрой Сансой Старк — та встречает Королеву Драконов словами «Винтерфелл ваш, ваше высочество». Кроме того, в ролике можно увидеть обновленную заставку сериала с изображением самого Винтерфелла и, предположительно, войсками Дейенерис у его ворот.

Вот этот отрывок:

HBO

А вот версия в гифке (на случай важных переговоров):

Фанаты «Игры престолов» тут же стали обшучивать сухую реакцию Сансы на появление Дейенерис.

Однако фанаты все равно нашли, чем возмутиться — многие стали еще громче требовать от HBO выпустить полноценный трейлер восьмого сезона. В этот раз к ним присоединился даже Netflix!

Первый эпизод последнего сезона «Игры престолов» выйдет в апреле 2019-го.