Названы победители премии «Золотой глобус». Главную награду получил фильм «Богемская рапсодия»

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом признана картина Брайана Сингера «Богемская рапсодия», посвященная группе Queen.

Лучшим актером назван Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», лучшей актрисой — Гленн Клоуз за роль в картине «Жена». Лучшим режиссером признан Альфонсо Куарон за драму «Рим». Эта картина также получила награду в категории «Лучшая картина на иностранном языке».

В категории «Лучшая комедия и мюзикл» победила комедийная драма Питера Фаррелли «Зеленая книга». Кроме того, Фарелли, Ник Валлелонга и Брайан Керри получили за этот фильм награду в категории «Лучший сценарий».

Лучшим драматическим сериалом признаны «Американцы». Песней года объявили композицию «Shallow» Леди Гаги, Марка Ронсона, Энтони Россомандо и Эндрю Уайетта из мелодрамы «Звезда родилась».