Король Ночи оживит мертвых Старков? Серсея потеряет ребенка? И что там с битвой за Винтерфелл? Угадываем по трейлеру восьмого сезона «Игры престолов»
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Король Ночи оживит погибших Старков?
Трейлер начинается с кадра, в котором испуганная Арья бежит по темному подземелью. Скорее всего, это крипта Винтерфелла из январского тизера восьмого сезона. Именно здесь, рядом со статуями предков, в предыдущем ролике Джон, Арья и Санса готовились к сражению с Королем Ночи.
Использовавшиеся в видео кадры сняли специально для тизера. Но Король Ночи действительно может спуститься в крипту Винтерфелла. В седьмом сезоне он оживил Визериона — погибшего дракона Дейенерис, который теперь, судя по всему, будет сражаться на стороне мертвецов.
Почему бы Королю Ночи не поднять из могил других Старков? Тогда героям придется встретиться лицом к лицу со своими родственниками — возможно, даже с безголовым Недом Старком и Лианной, матерью Джона Сноу.
Кто участвует в битве за Винтерфелл?
В новом трейлере показали отрывки из битвы за Винтерфелл. На нее выделили отдельный эпизод — это решающее сражение между мертвецами Короля Ночи и армиями Дейенерис и Джона Сноу. Как пишет Entertainment Weekly, битву снимали по ночам в течение 11 недель. Вероятно, она станет самой длинной боевой сценой за всю историю фильмов и сериалов.
Созданием эпизода занимались более 700 человек. Актеры задыхались от дыма из дым-машины (они вдыхали и откашливали нагретый парафин, смешанный с рыбьим жиром); участник съемочной группы попал в больницу с приступом астмы. Одна из актрис, чье имя не раскрывается, прямо на площадке упала в обморок от перенапряжения. Мэйси Уильямс на съемках хотелось рыдать — настолько «сломанной» она себя чувствовала.
Также из материала Entertainment Weekly стало известно, что серию с битвой срежиссировал Мигель Сапочник (он снимал «Битву бастардов» из шестого сезона). За ним закреплены третий и пятый эпизоды восьмого сезона, — значит, сражение за Винтерфелл покажут в одной из этих серий.
В битве задействованы десятки героев. Вот кто, судя по трейлеру, будет оборонять дом Старков:
- Давос Сиворт
- Арья Старк
- Джорах Мормонт
- Джон Сноу
- Дейенерис Таргариен
- Пес
- Санса Старк
- Серый Червь
- Бриенна Тарт и ее оруженосец Подрик
- Джейме Ланнистер.
Блиц
- Тормунд жив, ура!
- Кажется, Джон Сноу теперь летает на одном из драконов Дейенерис.
- Кстати, а зачем Джон и Дейенерис отправились за Стену? Что они там ищут? Неужели оставшихся в живых детей леса?
- Где Бронн?!
- И где Тирион? Почему в трейлере он появляется только раз? Он что, не участвует в битве за Винтерфелл?
- Серсея потеряла ребенка? В седьмом сезоне она отказывалась от вина, на основе чего Тирион предположил, что его сестра беременна. Но в новом трейлере Серсея опять пьет (как и всегда).
- Для победы над армией мертвых защитникам Винтерфелла понадобится много драконьего стекла. Его производством наверняка займутся Бран, Сэм Тарли и Джендри, который долго работал кузнецом в Королевской Гавани.
- Джейме придется взглянуть в глаза Брану Старку (во все три, раз он Трехглазый ворон? 🤔), которого Ланнистер сбросил из окна еще в первом сезоне.
- Что за солдаты в золотой броне плывут под знаменами Грейджоев? Можно предположить, что это наемники, которых называют Золотыми Мечами. В прошлом сезоне Серсея посылала за ними своего поклонника Эурона Грейджоя.