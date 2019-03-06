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шапито

Король Ночи оживит мертвых Старков? Серсея потеряет ребенка? И что там с битвой за Винтерфелл? Угадываем по трейлеру восьмого сезона «Игры престолов»

Meduza

Трейлер на русском

AMEDIATEKA

Трейлер на английском

GameofThrones

Король Ночи оживит погибших Старков?

Трейлер начинается с кадра, в котором испуганная Арья бежит по темному подземелью. Скорее всего, это крипта Винтерфелла из январского тизера восьмого сезона. Именно здесь, рядом со статуями предков, в предыдущем ролике Джон, Арья и Санса готовились к сражению с Королем Ночи.

Использовавшиеся в видео кадры сняли специально для тизера. Но Король Ночи действительно может спуститься в крипту Винтерфелла. В седьмом сезоне он оживил Визериона погибшего дракона Дейенерис, который теперь, судя по всему, будет сражаться на стороне мертвецов.

Почему бы Королю Ночи не поднять из могил других Старков? Тогда героям придется встретиться лицом к лицу со своими родственниками — возможно, даже с безголовым Недом Старком и Лианной, матерью Джона Сноу.

Кто участвует в битве за Винтерфелл?

В новом трейлере показали отрывки из битвы за Винтерфелл. На нее выделили отдельный эпизод — это решающее сражение между мертвецами Короля Ночи и армиями Дейенерис и Джона Сноу. Как пишет Entertainment Weekly, битву снимали по ночам в течение 11 недель. Вероятно, она станет самой длинной боевой сценой за всю историю фильмов и сериалов.

Созданием эпизода занимались более 700 человек. Актеры задыхались от дыма из дым-машины (они вдыхали и откашливали нагретый парафин, смешанный с рыбьим жиром); участник съемочной группы попал в больницу с приступом астмы. Одна из актрис, чье имя не раскрывается, прямо на площадке упала в обморок от перенапряжения. Мэйси Уильямс на съемках хотелось рыдать — настолько «сломанной» она себя чувствовала.

Также из материала Entertainment Weekly стало известно, что серию с битвой срежиссировал Мигель Сапочник (он снимал «Битву бастардов» из шестого сезона). За ним закреплены третий и пятый эпизоды восьмого сезона, — значит, сражение за Винтерфелл покажут в одной из этих серий.

В битве задействованы десятки героев. Вот кто, судя по трейлеру, будет оборонять дом Старков:

  • Давос Сиворт
  • Арья Старк
  • Джорах Мормонт
  • Джон Сноу
  • Дейенерис Таргариен
  • Пес
  • Санса Старк
  • Серый Червь
  • Бриенна Тарт и ее оруженосец Подрик
  • Джейме Ланнистер.

Блиц

  • Тормунд жив, ура!
  • Кажется, Джон Сноу теперь летает на одном из драконов Дейенерис.
  • Кстати, а зачем Джон и Дейенерис отправились за Стену? Что они там ищут? Неужели оставшихся в живых детей леса?
  • Где Бронн?!
  • И где Тирион? Почему в трейлере он появляется только раз? Он что, не участвует в битве за Винтерфелл?
  • Серсея потеряла ребенка? В седьмом сезоне она отказывалась от вина, на основе чего Тирион предположил, что его сестра беременна. Но в новом трейлере Серсея опять пьет (как и всегда).
  • Для победы над армией мертвых защитникам Винтерфелла понадобится много драконьего стекла. Его производством наверняка займутся Бран, Сэм Тарли и Джендри, который долго работал кузнецом в Королевской Гавани.
  • Джейме придется взглянуть в глаза Брану Старку (во все три, раз он Трехглазый ворон? 🤔), которого Ланнистер сбросил из окна еще в первом сезоне.
  • Что за солдаты в золотой броне плывут под знаменами Грейджоев? Можно предположить, что это наемники, которых называют Золотыми Мечами. В прошлом сезоне Серсея посылала за ними своего поклонника Эурона Грейджоя.

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Максим Иванов