Король Ночи оживит мертвых Старков? Серсея потеряет ребенка? И что там с битвой за Винтерфелл? Угадываем по трейлеру восьмого сезона «Игры престолов»

Король Ночи оживит погибших Старков?

Трейлер начинается с кадра, в котором испуганная Арья бежит по темному подземелью. Скорее всего, это крипта Винтерфелла из январского тизера восьмого сезона. Именно здесь, рядом со статуями предков, в предыдущем ролике Джон, Арья и Санса готовились к сражению с Королем Ночи.

Использовавшиеся в видео кадры сняли специально для тизера. Но Король Ночи действительно может спуститься в крипту Винтерфелла. В седьмом сезоне он оживил Визериона — погибшего дракона Дейенерис, который теперь, судя по всему, будет сражаться на стороне мертвецов.

Почему бы Королю Ночи не поднять из могил других Старков? Тогда героям придется встретиться лицом к лицу со своими родственниками — возможно, даже с безголовым Недом Старком и Лианной, матерью Джона Сноу.