LEGO по «Очень странным делам» можно перевернуть вверх дном. Получится параллельная реальность

Lego

LEGO по мотивам сериала «Очень странные дела» поступит в широкую продажу только 1 июня, но компания уже разослала конструктор некоторым блогерам. Из их обзоров уже можно понять, каким получился новый набор. Все совпадает с шоу вплоть до мельчайших деталей!

All New Bricks

В набор входит дом Уилла Байерса, одного из главных героев сериала. Здание можно в прямом смысле перевернуть вверх дном и тогда откроется «обратная сторона» (The Upside Down) — мрачный параллельный мир, в котором живут кровожадные монстры — демогоргоны.

В комнатах дома есть мебель и другие предметы интерьера. Например, бумбокс в спальне Уилла, с помощью которого он в первом сезоне связывался с другими героями.

Помимо Уилла в набор входят и другие персонажи «Очень странных дел», в том числе его друзья, мама и шериф Хоппер, а также один демогоргон. В конструктор также включены мотоцикл и патрульная машина Хоппера.

LEGO продвигает набор с помощью рекламы, стилизованной под 1980-е (время действия сериала).

На ютьюбе уже есть видео о наборе, которые пародируют передачи той эпохи.

Beyond the Brick