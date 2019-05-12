Помните Уилла из «Очень странных дел»? Вот история о том, как он выживал в мире демогоргонов Фрагмент комикса на «Медузе»

В июне издательство «Комильфо» выпустит комикс по мотивам «Очень странных дел» — одного из главных фантастических сериалов современности. Его события происходят одновременно с действием первого сезона шоу. В комиксе рассказывается, как мальчик по имени Уилл (с его исчезновения и начинается сериал) выживал в параллельном измерении, где обитают кровожадные монстры — демогоргоны. «Медуза» публикует фрагмент комикса.













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